Basket, EuroCup 2019-2020: Brescia inizia la Top 16 contro Patrasso

Per la Germani Basket Brescia la seconda fase dell’EuroCup 2019-2020 parte dal Palaleonessa dove è in programma martedì 7 gennaio, con fischio d’inizio alle 20.30, la sfida contro il Promitheas di Patrasso. Per entrambe le formazioni è una prima volta in assoluto nella Top 16 di EuroCup e sia Brescia sia Patrasso arrivano a questo appuntamento con un record di 6-4 nella fase regolare. La Germani ha chiuso al secondo posto il suo girone, mentre il Promitheas ha staccato il biglietto come quarta del proprio girone.

Ad affrontarsi saranno due delle migliori difese dell’EuroCup 2019-2020, con Brescia che mediamente ha concesso 72,5 punti, quarta miglior squadra, mentre Patrasso ha chiuso in media i suoi match con un passivo di 75,1 punti. Per puntare in alto, però, la Germani Brescia dovrà migliorare sicuramente le sue statistiche dalla lunga distanza, con una insufficiente percentuale di 30,7% da tre punti nella prima fase del torneo. DeAndre Lansdowne, David Moss e Luca Vitali dovranno, dunque, essere più letali dall’arco dei tre punti se vorranno avere la meglio della buona difesa greca.

Per quel che riguarda il Promitheas di Patrasso, rispetto alla prima fase avrà due armi in più, con gli arrivi di Vangelis Mantzaris e Loukas Mavrokefalidis che dovrebbero dare ancor maggior qualità al gioco greco. Guardando alla stagione regolare si vede come Patrasso sia stata più letale al tiro, con una media di 77,1 punti a partita, contro i 70,5 dei lombardi. Brescia, invece, più attenta ai rimbalzi, soprattutto in difesa dove ne ha conquistati 27,5 a partita contro i 23,8 dei greci. Per il resto statistiche molto simili tra le due formazioni che, dunque, dovrebbero dare vita a un match molto equilibrato.

Credits: Ciamillo