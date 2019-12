Basket, EuroCup 2019-2020: definiti i gironi delle Top 16. Virtus Bologna e Trento nel Gruppo E, Venezia e Brescia in quello F

Tweet on twitter

Al termine della decima ed ultima giornata della prima fase di EuroCup, sono stati definiti i gironi delle Top 16 che vedremo in scena dal prossimo 8 gennaio con le migliori 16 squadre arrivate dai quattro raggruppamenti che abbiamo visto in questi due mesi.

Ci sono alcune situazioni con più squadre dello stesso Paese all’interno di medesimi gironi. Il caso più eclatante è quello della Spagna, che ha tutte le tre formazioni rimaste nel Gruppo H, con i soli turchi del Tofas Bursa a fare da intrusi. Questo significa che, ai quarti di finale, vedremo sicuramente un’iberica in meno. Per quanto riguarda l’Italia, invece, Virtus Bologna ed Aquila Basket Trento finiscono nel Gruppo E, insieme a Partizan Belgrado e Darussafaka (dal momento che tre formazioni su quattro sono a prevalenza bianconera, non si fa fatica a definirlo un girone con una chiara predominanza cromatica). Il Gruppo F, invece, vede la Reyer Venezia incrociare la Leonessa Brescia, oltre ad Oldenburg e Promitheas.

Le Top 16 si giocheranno dall’8 gennaio al 4 marzo, con tutto il calendario che verrà rilasciato nei prossimi giorni e che, in ogni caso, terrà conto tanto delle Coppe domestiche quanto della finestra dedicata alle Nazionali. Passeranno ai quarti di finale le prime due di ogni girone, che si incroceranno secondo il seguente schema in ordine di tabellone: 1E-2G, 1F-2H, 1G-2E, 1H-2F.

Questi i quattro raggruppamenti:

Gruppo E: Segafredo Virtus Bologna (1A) | Partizan Belgrado (2B) | Darussafaka Tekfen Istanbul (3C) | Dolomiti Energia Trento (4D)

Gruppo F: Umana Reyer Venezia (1B) | Germani Leonessa Brescia (2C) | EWE Baskets Oldenburg (3D) | Promitheas Patrasso (4A)

Gruppo G: UNICS Kazan (1C) | Galatasaray Doga Sigorta Istanbul (2D) | AS Monaco (3A) | Rytas Vilnius (4B)

Gruppo H: Unicaja Malaga (1D) | MoraBanc Andorra (2A) | Tofas Bursa (3B) | Joventut Badalona (4C)

