Basket, EuroCup 2019-2020: Venezia-Brescia, il derby italiano è già decisivo

Martedì, 14 gennaio, seconda giornata della Top 16 di Eurocup 2019-2020 e a Venezia va in scena il derby italiano tra l’Umana Reyer Venezia e la Germani Brescia, con il programma che prevede il fischio d’inizio alle 20.00. Sfida già quasi da dentro o fuori per i padroni di casa, con i veneziani che sono usciti sconfitti dal match d’esordio contro l’EWE Baskets Oldenburg, mentre il Brescia arriva al Taliercio forte della vittoria casalinga con il Promitheas Patrasso.

Il ko in Germania ha chiuso una striscia positiva di otto vittorie per l’Umana Reyer, che però in casa in EuroCup non perde dal match inaugurale del torneo. La squadra di Walter De Raffaele, poi, vuole anche vendicare il ko per 70-64 subito proprio con Brescia nel penultimo turno di Serie A, mentre ieri ha conquistato una convincente vittoria a Trieste. “La vittoria ci ha dato molto come squadra, ho trovato un gruppo finalmente coeso, che si è aiutato. Arrivavamo da un paio di sconfitte dove la squadra si era fatta rimontare, sbagliando le letture, ma stasera siamo stati molto bravi a non perdere mai il filo” le parole del tecnico, che spera di rivedere la stessa concentrazione domani.

Dall’altra parte, invece, Brescia vuole il bis in Europa per fare un passo importante verso la Top 8 e arriva da tre successi consecutivi in EuroCup, dove a mettersi in evidenza è stata soprattutto la difesa, con i soli 61 punti concessi al Darussafaka in stagione regolare e i 57 al Patrasso settimana scorsa. Nel weekend la squadra di Vincenzo Esposito ha anche espugnato il campo di Reggio Emilia, confermando la terza posizione in Serie A. “Quando si inizia a vincere tante gare di fila, è umano accontentarsi e adagiarsi, ma devo dire la squadra sta metabolizzando dei discorsi che vanno anche al di là delle questioni puramente tecniche e questo aiuta molto” ha detto il tecnico.

