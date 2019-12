Basket, EuroCup 2019-2020: Venezia chiude il girone in bellezza, Rytas Vilnius sconfitto per 76-74

L’Umana Reyer Venezia cala l’ottava vittoria consecutiva e chiude alla grande il girone B di EuroCup 2019-2020. Al “Taliercio” la squadra di Walter De Raffaele, già certa della qualificazione e del primato e perciò infarcita di seconde linee, supera il Rytas Vilnius per 76-74 e lo condanna al quarto posto nel raggruppamento.

Ottimo il primo quarto degli orogranata, che subiscono in avvio le due triple consecutive di Eimantas Bendzius ma poi alzano il livello in difesa e concedono pochissimo ai lituani, trovando buone risposte anche in attacco e giungendo alla prima pausa con un confortante vantaggio di otto lunghezze (21-13).

All’inizio del secondo quarto, però, i veneziani vivono un momento di estrema aridità offensiva, non riuscendo a trovare la retina per più di cinque minuti e permettendo così agli ospiti di infilare un parziale di 0-11 che li porta dallo svantaggio di undici punti alla parità sul 27-27. A interrompere il digiuno veneto è Ike Udanoh, che dà ai propri compagni un po’ di slancio per chiudere comunque avanti il primo tempo (38-36).

Un buon avvio di terzo periodo consente al Rytas Vilnius di portarsi in vantaggio (38-40), ma prima Austin Daye con due canestri consecutivi e poi Ariel Filloy con il tiro dalla lunga distanza aiutano Venezia a ribaltare la situazione (49-46). Ora tocca ai lituani vivere un momento di estrema sterilità in attacco: i ragazzi di Walter De Raffaele ne approfittano e allungano fino alla doppia cifra di margine (59-49). Il vantaggio all’ultima pausa dell’incontro è piuttosto rassicurante: 63-54.

Loading…

Loading…

Il Rytas non ha però intenzione di perdere questo match, che potrebbe regalarle il terzo posto nel girone B, e inizia in modo convincente l’ultimo periodo di gioco, piazzando un parziale di 0-8 che lo riporta a un solo possesso di distanza (65-62). Due pesantissime triple di Bruno Cerella e Valerio Mazzola danno nuovi punti di margine alla Reyer, ma i lituani non mollano e raggiungono la parità sul 74-74 a un minuto dalla fine. Filloy fa canestro, mentre il tentativo di tripla di Bendzius a fil di sirena si infrange sul secondo ferro: Venezia vince per 76-74.

IL TABELLINO

UMANA REYER VENEZIA-RYTAS VILNIUS 76-74 (21-13, 17-23, 25-18, 13-20)

VENEZIA – Udanoh 10, Casarin 4, Bramos 4, Tonut 14, Daye 9, De Nicolao ne, Filloy 13, Chappell, Mazzola 3, Pellegrino 8, Cerella 7, Watt 4. Allenatore: De Raffaele.

RYTAS – Sirvydis 12, Bickauskis 2, Giedraitis 3, Holloway 2, Cruz 8, Tubelis, Echodas 13, Girdziunas 3, Bendzius 10, Blazevic 8, Kairys 8, Butkevicius 5. Allenatore: Adomaitis.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo