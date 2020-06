Basket, EuroCup 2020-2021: svelate le 32 partecipanti. Ci sono Virtus Bologna (per ora), Venezia e Brescia. Serie finale ad aprile

<!– –>

Diramato poco fa l’elenco delle 32 partecipanti alla stagione 2020-2021 dell’EuroCup, quest’anno mai conclusa a causa della pandemia di coronavirus. Un posto è stato riservato alle otto squadre, tra cui Virtus Bologna e Venezia, che si sono qualificate per i quarti di finale dell’annata mai terminata.

Sono tre le partecipanti in gara per l’Italia: oltre alle V nere e alla Reyer c’è anche la Germani Basket Brescia. Nessuna wild card per Trento. A queste considerazioni, però, ne vanno aggiunte due: la prima è che sulla Virtus pende un enorme asterisco chiamato Eurolega, a causa della situazione del Panathinaikos, la seconda è legata alla squadra che, eventualmente, dovrà sostituirla. Sarà il board dell’ECA di luglio a dover approvare la lista, il che significa che non è ancora detta l’ultima parola.

Per il momento, l’elenco delle partecipanti, suddiviso per Paese, è il seguente:

Italia: Virtus Bologna, Reyer Venezia, Brescia

Francia: AS Monaco, JL Bourg, Metropolitans 92 Levallois, Nanterre 92

Turchia: Bahcesehir College Istanbul, Frutti Extra Bursaspor

Montenegro: Buducnost VOLI Podgorica

Slovenia: Cedevita Olimpija Lubiana

Germania: Fraport Skyliners Francoforte, ratiopharm Ulm

Spagna: Herbalife Gran Canaria, Joventut Badalona, MoraBanc Andorra, Unicaja Malaga

Lituania: Lietkabelis Panevezys

Russia: Lokomotiv Kuban Krasnodar, UNICS Kazan

Israele: Maccabi Rishon LeZion

Serbia: Partizan NIS Belgrado

Grecia: Promitheas Patrasso

Belgio: Telenet Giants Anversa

Inoltre, è stato reso noto il calendario di massima della stagione 2020-2021. Di seguito le date indicative, senza ovviamente gli appuntamenti squadra per squadra che sono, per le ragioni sopra esposte, ancora da definire.

Regular season: 30 settembre-16 dicembre 2020

Top 16: 30 dicembre 2020-3 febbraio 2021

Quarti di finale: 2-10 marzo 2021

Semifinali: 16-24 marzo 2021

Finale: 6-14 aprile 2021

