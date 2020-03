Basket, Eurocup 2020: Darussafaka-Virtus Bologna rinviata, la squadra italiana non può mettere piede in Turchia

È appena giunta la notizia ufficiale: la partita tra Darussafaka e Virtus Bologna, valevole per la sesta ed ultima giornata delle Top 16 di EuroCup 2019-2020, è stata rinviata. Lo ha appena reso noto il sito della competizione europea, che ha aggiunto che ulteriori novità verranno comunicate nei prossimi giorni.

L’Euroleague Basketball è stata costretta a prendere questa decisione perché il ministro degli Esteri turco, preoccupato per l’emergenza coronavirus, ha sostanzialmente emesso un divieto di ingresso nel Paese a chiunque sia stato in Italia negli ultimi 14 giorni e, dunque, anche alla squadra emiliana. La lega sta valutando la possibilità di tenere l’incontro in un’altra arena nel territorio europeo o, più probabilmente a questo punto, di trovare un’altra data disponibile per disputare un match fondamentale per entrambe le squadre per il passaggio ai quarti di finale.

Foto: Ciamillo