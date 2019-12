Basket, Eurolega 2019-2020, 15a giornata: Olimpia Milano, è fine della crisi. Valencia sconfitto con una gran seconda metà di gara

Torna alla vittoria l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano, che riesce a liberarsi di una striscia di cinque sconfitte consecutive in Eurolega battendo il Valencia Basket con il punteggio di 78-71. Tre i fattori principali del successo degli uomini di Ettore Messina: i grandi primi due periodi di Amedeo Della Valle, autore di 15 punti, la doppia doppia di Kaleb Tarczewski (13 e 10 rimbalzi, oltre a tanta difesa), il finale di Vladimir Micov (13) e la costanza di Sergio Rodriguez (10 e 8 assist). Per la formazione di Jaume Ponsarnau, invece, 20 punti di Bojan Dubljevic, che però si spegne negli ultimi due quarti, 11 di Mike Tobey e 9 con 6 assist di Quino Colom.

I primi tre minuti della partita hanno un nome e un cognome, quello di Bojan Dubljevic: il montenegrino semina il panico, segnando tutti i primi otto punti di Valencia e costringendo al time out Messina. Micov e Roll piazzano un parziale di 7-0 che riporta Milano avanti, poi è ancora Dubljevic a segnare da tre il +2 prima di un momento tutto per Tarczewski. Si assiste rapidamente all’evolversi di una partita piacevole, in cui da una parte Moraschini e Mack provano a mettersi in ritmo, dall’altra emerge il trio Van Rossom-Doornekamp-Tobey. Ad avere l’ultima parola nel quarto, però, è Della Valle, che segna tutti gli ultimi otto punti dell’Olimpia per portarla avanti 26-24 dopo dieci minuti.

Della Valle completa il suo parziale solitario di 10 punti e lancia l’allungo di Milano fino al 32-26, e per un po’ l’Olimpia appare in grado di tenere a bada Valencia, che segna poco, anche se a un certo punto ritorna a -1 (35-34). Roll prova ad accendersi, si sveglia Rodriguez ed è 39-34, ma a quel punto il motore iberico riparte, ancora nel nome e nel corpo di Dubljevic, e in due minuti Valencia si ritrova sul 39-43. In qualche modo, però, la formazione di casa evita guai peggiori perchè Rodriguez, pur poco produttivo al tiro, segna per la seconda volta dando all’Olimpia il -2, poi Della Valle rientra di prepotenza nella partita e corregge a canestro, a fil di sirena, un air ball di Micov da oltre sette metri: all’intervallo si va sul 43-43.

Il ritorno in campo vede Milano con una marcia diversa e tutti i suoi migliori uomini a pieno regime: Scola, Micov e Rodriguez firmano la prosecuzione di un break che diventa di 12-0 e obbliga Ponsarnau al time out in meno di tre minuti. La vera chiave della partita finisce per trovarsi vicino al canestro, almeno nel terzo periodo, perché Scola, Tarczewski e Gudaitis colpiscono a ripetizione dando anche la doppia cifra di vantaggio all’Olimpia, che arriva fino al +11 (60-49). Anche la difesa, del resto, funziona a dovere, perché concede soltanto 10 punti: la maledizione del rientro dagli spogliatoi se ne va nella nuvola chiamata 62-53 a dieci minuti dalla fine.

Le cose, però, si complicano inaspettatamente dopo che la squadra di casa raggiunge il +12 (66-54) a otto minuti dalla fine, perché arriva il prepotente ritorno di Valencia con Ndour, Loyd, Van Rossom e infine la tripla di Labeyrie che, a 6’05” dalla fine, vale il -3 ospite. A rimettere tutti d’accordo ci pensa Scola, che prima segna da tre e poi serve Tarczewski inspiegabilmente lasciato solo dalla difesa avversaria, con annessa schiacciata che fa tremare i ferri di Assago. Le polveri si bagnano, Tobey segna un libero e Colom il -5, poi, a due minuti dal termine, Rodriguez ristabilisce un divario di sette punti. Colom va anch’egli in lunetta, ma fa 1/2; dall’altra parte Micov spara la tripla del +9 e mette un margine di sicurezza tra le due squadre, anche perché Valencia, tolti due liberi di Tobey, sbaglia qualsiasi tiro possibile. Finisce 78-71, e il pubblico del Forum può gioire.

OLIMPIA A|X ARMANI EXCHANGE MILANO-VALENCIA BASKET 78-71 (26-24, 43-43, 62-53)

MILANO – Della Valle 15, Mack 2, Micov 13, Biligha ne, Gudaitis 9, Moraschini 4, Roll 5, Rodriguez 10, Tarczewski 13, Cinciarini ne, White, Scola 7. All. Messina

VALENCIA – Colom 9, Marinkovic 3, Loyd 4, Ndour 6, Abalde, Labeyrie 7, Van Rossom 9, Tobey 11, Motum ne, Dubljevic 20, Jimenez, Doornekamp 2. All. Ponsarnau

Credit: Ciamillo