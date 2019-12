Basket, Eurolega 2019-2020, 15a giornata: Olimpia Milano in cerca del ritorno alla vittoria contro Valencia

La quinta sconfitta consecutiva dell’Olimpia Milano in Eurolega, quella arrivata a Madrid contro il Real, qualcosa di positivo l’ha comunque lasciato nella testa di Ettore Messina, come da lui stesso ammesso dopo l’incontro. I suoi uomini, però, dovranno dimostrare questa sera al Mediolanum Forum di Assago di aver meritato il credito del loro coach: arriva, infatti, il Valencia.

In piena lotta per entrare nella battaglia per i posti che contano, la formazione allenata da Jaume Ponsarnau ha perso i primi cinque incontri, per poi riuscire a sbloccarsi e dare alla stagione una direzione diversa, con sei successi negli ultimi nove turni, cinque dei quali alla Fonteta. Sono tre i giocatori che hanno già militato nel campionato italiano: si tratta di Sam Van Rossom, play belga con un passato a Pesaro tra il 2008 e il 2010, di Brock Motum, ala grande australiana con passaporto lituano che la Virtus Bologna ha avuto nel roster nella stagione 2013-2014, e di Aaron Doornekamp, ala canadese con un passato a Caserta tra il 2009 e il 2012. Il più importante realizzatore, però, è il montenegrino Bojan Dubljevic, 14.1 punti a gara con un picco di 25 proprio nella vittoria di due giorni fa contro il Baskonia per 105-77. Oltre all’ala-centro, anche il play USA Jordan Loyd è in doppia cifra di media per gli ospiti, dato che infila 11.7 punti ad allacciata di scarpe. Per quel che riguarda gli spagnoli, ci si affida soprattutto a uomini di esperienza, come il play Campione del Mondo Quino Colom e l’immortale Fernando San Emeterio, secondo solo a Loyd come cecchino da oltre l’arco nella squadra e in coppia con Alberto Abalde. San Emeterio, però, è dato per probabile assente, assieme a Guillem Vives e Joan Sastre.

Messina commenta così la sfida odierna: “Giochiamo una partita fondamentale per costruire il nostro futuro in Eurolega. Ripartiamo dalla vittoria di Venezia e dall’eccellente primo tempo di Madrid per tentare di vincere questa gara. Ho grande rispetto di Coach Ponsarnau da molti anni, fin da quando allenava a Manresa. Valencia ha avuto numerosi infortuni, ma gioca una bella pallacanestro, attorno ad un giocatore molto versatile come Bojan Dubljevic“. Milano si ripresenta con la stessa situazione di infermeria dell’incontro del WiZink Center, con il solo Nemanja Nedovic fuori per certo. Nei quattro precedenti nella massima competizione continentale le due squadre si sono sempre battute sull’avverso parquet. Sergio Rodriguez vuole riscattare una serata in cui per la prima volta nell’annata non è andato in doppia cifra e non ha realizzato triple, anche con l’obiettivo di diventare il terzo miglior uomo assist dell’Eurolega moderna. Per Vladimir Micov, invece, la chance è di diventare il 18° più prolifico tiratore da tre della competizione per qualità, dato che è a soli quattro tentativi riusciti da David Blu (forma accorciata di Blutenthal). Nubi piuttosto nere, invece, avvolgerebbero il futuro di Shelvin Mack in maglia Olimpia: radio mercato riporta di un interesse per Lorenzo Brown della Stella Rossa.

