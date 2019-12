Basket, Eurolega 2019-2020, 16a giornata: CSKA Mosca-Olimpia Milano, un big match a Kaliningrad

Al di là dell’indubbio valore intrinseco della sfida tra CSKA Mosca e Olimpia Milano, che apre la sedicesima giornata di Eurolega 2019-2020, il lato più curioso è legato al luogo nel quale la sfida si svolgerà.

Non sarà la Megasport Arena, infatti, a ospitare lo scontro tra due delle formazioni di vertice della massima competizione continentale, ma lo Yantarny Sports Palace di Kaliningrad (per chi ha familiarità con la storia, l’ex Königsberg), che si trova all’interno dell’exclave che confina con Polonia e Lituania. L’arena può contenere fino a settemila persone, ed è in sostanza una specie di copia della Basket Hall di Kazan. L’unico problema è che non ha mai ospitato partite di basket al suo interno, e per questo il CSKA si è fatto interamente carico della spedizione di tutto il materiale necessario: parquet, canestri, palloni e in generale l’intero equipaggiamento per l’Eurolega.

C’è un incrocio di ex molto rilevante sui due fronti. In casa Olimpia, hanno fatto tappa al CSKA Sergio Rodriguez, Vladimir Micov ed Ettore Messina. Il “Chacho” ha giocato a Mosca nelle ultime due stagioni prima di approdare a Milano, mentre il serbo è passato in terra moscovita dal 2012 al 2014, periodo nel quale si è incrociato proprio con Messina, al suo secondo periodo sulla panchina del CSKA dopo gli anni dal 2005 al 2009. Curiosamente, l’allenatore siciliano ha guidato tre uomini che ancora oggi sono al CSKA: Andrey Vorontsevich, Kyle Hines e Nikita Kurbanov. Hanno fatto il percorso opposto Daniel Hackett e Mike James, l’uno all’Olimpia dal 2013 al 2015 e l’altro nella stagione 2018-2019, in cui è stato miglior marcatore di Eurolega. Hanno giocato in italia anche Kyle Hines (due anni a Veroli, nell’allora LegaDue), e uno dei vice di Dimitris Itoudis, Darryl Middleton, che è sì passato a Milano e dintorni, ma non all’Olimpia. Tra il 1989 e il 1991, infatti, giocò all’Aresium, che in origine si chiamava Basket Arese e che, nel 1995, conquistò una storica promozione in Serie A1. L’avventura tra le grandi, con il nome di Ambrosiana, durò però solo un anno, il tempo di vincere 5 partite e, dopo la retrocessione in A2, sciogliersi.

Sul piano degli uomini, il CSKA ha un roster profondissimo, degno della difesa del titolo continentale conquistato a Vitoria nello scorso maggio. Mike James si contende con Shane Larkin (Anadolu Efes) e Alexey Shved (Khimki) il ruolo di miglior marcatore dell’Eurolega (ad oggi è terzo con 20.2 punti ad allacciata di scarpe) e di MVP (ad oggi vincerebbe Larkin, 23.21 contro 21.27 di valutazione media), mentre Kurbanov è quinto per percentuale da tre punti (51.43%). Il CSKA è inoltre secondo per rimbalzi catturati (36.47 a gara) e primo per percentuali da tre (40.8%). In VTB League, però, la squadra di coach Itoudis è seconda con 9 vittorie e 3 sconfitte, mentre in Eurolega è quinta con un record di 10-5 e ha vinto quattro delle ultime cinque gare. Non ci sarà Will Clyburn, che a Berlino si è rotto il legamento crociato anteriore sinistro.

La squadra di Messina, invece, è riuscita a uscire da un periodo particolarmente complicato, battendo Valencia dopo cinque sconfitte consecutive e rimettendosi in marcia verso l’obiettivo dichiarato, l’ingresso nella zona playoff. Il rientro di Arturas Gudaitis ha ridato all’Olimpia un punto di riferimento sicuro sotto canestro, ma la vera notizia l’ha offerta Aaron White domenica in campionato contro Trento, con 10 punti realizzati in quella che è forse la prima vera volta in cui qualcosa dell’ottimo giocatore visto allo Zalgiris si è tornata a vedere. Rimane assente Nemanja Nedovic. Lo storico degli ultimi incontri con il CSKA, per l’Olimpia, è stato piuttosto sofferto: nelle ultime otto occasioni in cui le due squadre si sono affrontate ha sempre vinto la squadra della capitale russa.

