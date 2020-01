Basket, Eurolega 2019-2020: l’Anadolu Efes sbanca Barcellona e ritorna in vetta, successi esterni anche per Cska Mosca e Stella Rossa

Si sono appena conclusi i cinque match in programma nella serata odierna per la diciottesima giornata di Eurolega 2019-2020. Da registrare soltanto vittorie in trasferta: in copertina il successo dell’Anadolu Efes Istanbul sul campo del Barcellona, che permette ai turchi di riprendere posto in vetta insieme al Real Madrid; vittorie pesanti anche per Cska Mosca e Stella Rossa. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto successo in questa serata europea.

KHIMKI MOSCA-ZENIT SAN PIETROBURGO 81-83 (15-16, 22-20, 11-25, 33-22)

Lo Zenit San Pietroburgo espugna la Mytishchi Arena e vince a sorpresa il derby russo contro il Khimki Mosca: il punteggio finale è di 81-83. Con questo successo la squadra di Joan Plaza aggancia Alba Berlino e Zalgiris Kaunas al terzultimo posto della classifica, mentre la formazione moscovita fuoriesce dalle posizioni playoff. A risultare decisivo è il terzo quarto, nel quale il Khimki vive un periodo di estrema sterilità offensiva e subisce l’allungo dello Zenit; nell’ultimo periodo i padroni di casa danno vita a una disperata rincorsa ma vanno soltanto vicini alla rimonta, fermandosi a due punti dalla meta. Per gli ospiti a dominare la scena è Thomas Will con 20 punti e 8 rimbalzi, mentre ai gialloblu non bastano i 30 punti del solito Alexey Shved.

TOP SCORERS:

KHIMKI – Shved 30, Timma 17, Jerebko 10

ZENIT – Will 20, Hollins 15, Ponitka 12

BAYERN MONACO-CSKA MOSCA 77-84 (10-18, 15-23, 27-18, 25-25)

All‘Audi Dome di Monaco di Baviera il CSKA Mosca batte il Bayern con il punteggio di 77-84 e reagisce prontamente alla sconfitta interna contro il Panathinaikos della scorsa settimana. I russi rimangono dunque attaccati al quarto posto in compagnia del Maccabi Tel Aviv con il record di 12-6, mentre i tedeschi continuano a navigare nella zone basse dalla classifica. La prima metà della partita è decisamente favorevole al team di Dimitris Itoudis, che difende con efficacia e giunge a toccare addirittura il +20 (25-45). Nel terzo periodo il Bayern reagisce con impeto e gradualmente accorcia le distanze fino addirittura al -1 in avvio di ultimo quarto (64-65), ma il Cska non molla e supera il momento difficile riuscendo a portare a casa una vittoria importante. Il top scorer del match, e non è certamente una sorpresa, è Mike James con 27 punti (ma soltanto 8/23 al tiro dal campo); tra i bavaresi doppia doppia per Greg Monroe (20 punti e 10 rimbalzi).

TOP SCORERS:

BAYERN – Monroe 20, Huestis 17, Lucic 17

CSKA MOSCA – James 27, Hilliard 20, Hines 12

ASVEL VILLEURBANNE-STELLA ROSSA 80-83 (30-13, 19-17, 16-34, 15-19)

Quarta vittoria consecutiva per la Stella Rossa di Belgrado, che sbanca l’Astroballe superando l’Asvel Villeurbanne per 80-83. Successo molto importante in ottica playoff per i ragazzi di Dragan Sakota, anche perché ottenuto con una clamorosa rimonta dal -19 di fine primo tempo (49-30). I serbi spingono sull’acceleratore nel corso del terzo periodo e recuperano quasi totalmente lo svantaggio prima di completare l’opera nell’ultima frazione di gioco con la tripla di Kevin Punter a fil di sirena.

TOP SCORERS:

ASVEL – Payne 17, Lomazs 14, Maledon 13

STELLA ROSSA – Stimac 21, Punter 18, Brown 13

BARCELLONA-ANADOLU EFES ISTANBUL 82-86 (19-24, 23-21, 16-21, 24-20)

Grande spettacolo e tanto equilibrio nel big match di giornata, di scena al Palau Blaugrana di Barcellona: alla fine a festeggiare è l’Anadolu Efes Istanbul, che batte i catalani con il punteggio di 82-86 e aggancia il Real Madrid in vetta alla classifica, allungando proprio sulla squadra di Svetislav Pesic. La partita giunge in una situazione di parità fino all’ultimo minuto di gioco, nel quale a decidere l’esito dell’incontro sono due viaggi in lunetta di Shane Larkin. Proprio il playmaker statunitense è alla fine il top scorer con 26 punti, ben assistito anche da Chris Singleton (17 punti e 8 rimbalzi); sull’altra sponda, da segnalare i 20 punti di Brandon Davies.

TOP SCORERS:

BARCELLONA – Davies 20, Delaney 15, Mirotic 14

EFES – Larkin 26, Singleton 17, Krunoslav 10

VALENCIA-OLYMPIACOS 91-93 (16-16, 20-23, 27-31, 28-23)

L’Olympiacos si riscatta dopo tre sconfitte consecutive ed espugna Valencia con il punteggio finale di 91-93. Partita giocata punto a punto quella che va in scena a La Fonteta: i greci riescono a costruire lo scarto decisivo nella parte centrale del match, ma gli spagnoli rimangono in vita fino ai minuti finali non riuscendo però a piazzare la zampata vincente. Ottima prova di collettivo del team allenato da Kestutis Kezmura, mentre tra i padroni di casa si mette in evidenza Fernando San Emeterio con 23 punti.

TOP SCORERS:

VALENCIA – San Emeterio 23, Marinkovic 20

OLYMPIACOS – Printezis 18, Vezenkov 17, Papanikolau 16

