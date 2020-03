Basket, Eurolega 2019-2020: l’Olimpia Milano cerca un’impresa quasi impossibile contro il Real Madrid

L’Olimpia Milano, a causa di sette sconfitte negli ultimi otto match disputati, è uscita dalle prime otto della classifica di Eurolega 2019-2020. I playoff si stanno allontanando sempre più e la situazione sembra ormai compromessa. Quando mancano otto partite alla fine della stagione regolare, il sodalizio meneghino è chiamato a cambiare passo, se vuole riuscire ad acciuffare la post season, e dovrà cominciare ad invertire la tendenza già da domani sera, quando dovrà vedersela, tra le mura amiche, con uno dei team più forti della massima competizione continentale, vale a dire il Real Madrid.

L’Armani, ad ogni modo, arriva al match dopo aver ricevuto l’ennesima brutta notizia. Infatti, Sergio Rodriguez, uno dei giocatori di riferimento della squadra del capoluogo lombardo, si è procurato sia uno stiramento alla coscia che una distorsione alla caviglia. Al contrario, i Blancos possono vantare un ottimo stato di forma, in Eurolega occupano la seconda posizione in classifica, hanno vinto gli ultimi cinque incontri disputati e si sono matematicamente già qualificati per la post season.

Numeri alla mano, il Real Madrid sembra un avversario pressoché imbattibile per Milano. Il sodalizio della capitale spagnola segna 103,7 punti su 100 possessi, solo la capolista Efes fa meglio. Inoltre, i Blancos hanno anche una delle prime cinque difese della massima competizione continentale. Al momento, infatti, Campazzo e compagni subiscono appena 94,2 punti su 100 possessi. La statistiche dei meneghini, invece, dopo le ultime uscite, sono decisamente colate a picco. L’Armani segna 96,6 punti su 100 possessi e ne subisce 99,3.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

Loading…

Loading…

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo