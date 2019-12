Basket, Eurolega 2019-2020: Mike James stende l’Efes. Vittorie di Barcellona e Khimki

Era il match più atteso della quindicesima giornata, il duello tra due dei giocatori più forti della competizione. Era Anadolu Efes contro CSKA Mosca e soprattutto era Shane Larkin contro Mike James. A vincere sono stati i russi e proprio grazie alla loro stella, che ha segnato il canestro della vittoria a 17 secondi dalla fine. Finisce 81-80 per il CSKA, che espugna il campo della capolista (terzo ko stagionale) grazie soprattutto ai 28 punti di uno scatenato Mike James, autore come detto della prodezza finale. All’Efes, invece, non bastano i 18 punti di Larkin ed un vantaggio di sette punti in apertura di ultimo quarto.

Vince il Khimki Mosca ed agguanta (sorpassa per lo scontro diretto) in classifica l’Olimpia Milano. I russi hanno sconfitto 83-74 lo Zalgiris Kaunas grazie alla solita prestazione da 25 punti di Alexey Shved, che si sommano sempre ai 25 punti di Stevan Jovic. Ai lituani non bastano i 24 punti di Jock Landale e soprattutto non si ferma la crisi della squadra di Jasikevicius, sempre più ultima e con una serie aperta di nove sconfitte consecutive.

Milano può sicuramente sorridere per le sconfitte di Olympiacos e Bayern Monaco,sulle quali la squadra di Messina ha allungato. I greci hanno perso 88-81 in casa della Stella Rossa Belgrado, nonostante un vantaggio di dodici punti all’intervallo. Una rimonta della Stella Rossa costruita soprattutto nel terzo quarto (parziale di 25-13) ed aiutata da una strepitosa prestazione di Lorenzo Brown (nell’orbita di mercato dell’Olimpia), autore di 34 punti.

I tedeschi, invece, sono stati sconfitti davanti al proprio pubblico dal Barcellona per 77-67. Partita sempre in controllo da parte dei catalani, che si sono trovati avanti di 14 punti all’intervallo. Decisivi i 16 punti di Cory Higgins e i 14 di Nikola Mirotic.

Continua l’ottimo momento dell’Asvel Villeurbanne che ottiene un’altra preziosa vittoria in casa contro l’Alba Berlino per 93-81 in un match che si è deciso nel terzo quarto, con i francesi che hanno costruito un parziale di 31-14.

Questo il riepilogo dei risultati

Khimki Mosca – Zalgiris 83-74

Anadolu Efes – CSKA Mosca 80-81

Stella Rossa – Olympiacos 88-81

Bayern Monaco – Barcellona 67-77

Asvel Villeurbanne – Alba Berlino 93-81

