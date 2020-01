Basket, Eurolega 2019-2020: Olimpia Milano a caccia dell’impresa sul campo dell’Efes capolista

Comincia una settimana infernale per l’Olimpia Milano, alle prese col doppio impegno in Eurolega 2019-2020. Il calendario ha proposto ai meneghini due trasferte difficilissime in sequenza: prima in Turchia sul campo della capolista Anadolu Efes Istanbul, poi in Israele in casa del Maccabi Tel Aviv. Oggi pomeriggio, dunque, le Scarpette Rosse saranno di scena presso la Sinan Erdem Dome con la volontà di realizzare l’impresa contro la squadra che guida la classifica della massima competizione continentale.

L’Olimpia Milano proviene da due preziosissime vittorie casalinghe ottenute contro Zenit San Pietroburgo e Panathinaikos, grazie alle quali si è riassestata in una posizione più stabile all’interno della zona playoff (sesto posto con record di 10-8). Sfortunatamente per la partita di oggi pomeriggio Ettore Messina dovrà fare a meno di due elementi molto importanti nelle rotazioni della squadra lombarda: si tratta di Riccardo Moraschini e Jeff Brooks, infortunatisi entrambi durante l’ultima gara di campionato contro Treviso.

Ecco le parole pronunciate dal coach siciliano alla vigilia del match: “Giochiamo su un campo ostico, contro una squadra che gioca una pallacanestro bellissima, con grande equilibrio tra il gioco degli esterni, soprattutto con Shane Larkin, e quello interno con Tibor Pleiss. Ovviamente, l’Efes è in grandi condizioni di salute, per cui il nostro obiettivo è quello di continuare a migliorare prestando grande attenzione alla transizione difensiva, specialmente contro il loro pick and roll. L’obiettivo è arrivare il più vicini possibile a loro, nell’ultimo quarto in modo da potercela giocare, costruendo sulle due ultime buone partite. Purtroppo, saremo senza Riccardo Moraschini, che aveva dimostrato eccellenti progressi e ci avrebbe aiutato, e Jeff Brooks, una parte importante della nostra squadra”.

L’Anadolu Efes Istanbul condivide la vetta della classifica con il Real Madrid (record di 15-3) ed è reduce dal pesantissimo successo in casa del Barcellona; più in generale, il team turco ha conseguito ben 11 vittorie negli ultimi 12 incontri giocati (unica eccezione il ko interno contro il Cska Mosca con un solo punto di distacco). Il potenziale offensivo della squadra allenata da Ergin Ataman è impressionante, come dimostra il dato statistico sui punti segnati (86.56 di media a partita, il terzo più alto della competizione): il leader tecnico indiscusso, MVP dell’ultima settimana, è il playmaker Shane Larkin, terzo miglior marcatore del torneo con 20.5 punti per match. Accanto a lui generalmente viene impiegato un altro ball handler come Vasilije Micic (14.2 punti di media), che però ha saltato la trasferta catalana ed è in dubbio anche per domani; se non dovesse farcela, avrà molto più minutaggio il francese Rodrigue Beaubois. Sarà sicuramente assente, invece, il centro Bryant Dunston, ben rimpiazzato finora dal tedesco Tibor Pleiss.

Nella gara d’andata, disputata lo scorso 21 novembre, l’Efes espugnò il Mediolanum Forum dopo una lunga battaglia con il punteggio finale di 76-81.

antonio.lucia@oasport.it

Credit: Ciamillo