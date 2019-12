Basket, Eurolega 2019-2020: Real ed Efes sul velluto. L’ASVEL batte il Khimki e raggiunge Milano all’ottavo posto

Quattro le partite, oltre a quella tra Olimpia Milano e CSKA Mosca, che si sono tenute in questa serata di Eurolega. Di seguito andiamo a vedere come sono andate.

EFES ISTANBUL – MACCABI TEL AVIV 99-79 (23-19, 25-22, 32-17, 19-21)

Dura due quarti la resistenza del Maccabi Tel Aviv sul campo della capolista Efes. Nel terzo periodo, un Micic devastante sia nella veste di regista che in quella di realizzatore, ben supportato da Beaubois e Simon, smonta pezzo per pezzo quella che, numeri alla mano, dovrebbe essere la miglior difesa dell’Eurolega. Con una prova di forza a dir poco incredibile l’Efes raggiunge il +22 quando alla sirena finale mancano ancora 10 minuti. L’ultimo quarto è praticamente superfluo e i turchi portano a casa l’ennesimo successo dimostrandosi, una volta di più, la squadra attualmente più forte della competizione.

TOP SCORER

EFES: Micic 23, Beaubois 22, Simon 19

MACCABI: Cohen 15, Wilbekin 12, Caloiaro 10

ALBA BERLINO – BASKONIA VITORIA 81-57 (23-15, 18-11, 16-11, 24-20)

Tutto facile per l’Alba Berlino che ci mette appena tre quarti per liquidare la pratica Baskonia. L’ex Tau vive una serata da incubo, in cui praticamente non vede il canestro. In particolar modo è il tiro dall’arco il punto debole, in questa giornata da dimenticare, del sodalizio basco. Infatti, Stauskas e compagni mettono insieme un pessimo 3/19 da tre, facilitando, e non poco, il compito ai tedeschi. Una sconfitta, quella odierna, in un match abbordabile, che allontana ulteriormente il Vitoria dai playoff.

TOP SCORER

ALBA BERLINO: Hermannsson 18, Giedraitis 17, Nnoko 11

BASKONIA VITORIA: Shields 11, Eric 10, Stauskas 9



PANATHINAIKOS – REAL MADRID 75-87 (18-22, 16-22, 24-22, 17-21)

Successo netto anche per il Real Madrid all’OAKA contro il Panathinaikos. Il sodalizio della capitale spagnola trova il vantaggio sul finire del primo quarto grazie a uno scatenato Randolph (8 punti per lo sloveno nel periodo inaugurale del match) e da quel momento non lo lascia più. Nell’ultima frazione di gioco Causeur e Tavares regalano addirittura il +16 agli ospiti e i greci sono costretti ad alzare bandiera bianca.

TOP SCORER

PANATHINAIKOS: Calathes 19, Fredette 18, Papapetrou 11

REAL MADRID: Randolph 22, Tavares 14, Causeur 12

ASVEL – KHIMKI MOSCA 92-88 (24-24, 26-21, 24-12, 18.31)

L’ASVEL scappa nel corso del terzo periodo e raggiunge il +17 sul 74-57. Nei dieci minuti conclusivi, però, i francesi si rilassano un po’ troppo, l’attacco non gira più e la difesa inizia a fare acqua da tutte le parti. I moscoviti si affidano alle triple di Timma e alle giocate di Evans e a 15″ della fine arrivano al -1, sull’89-88. Jordan Tylor va in lunetta, ma fa 1/2 e a 9″ dalla fine Chris Kramer ha a disposizione i liberi per regalare al Khimki la parità. Tuttavia, li sbaglia entrambi e l’ASVEL può tirare un sospiro di sollievo. I francesi vincono e agguantano l’Olimpia Milano all’ottavo posto in classifica.

TOP SCORER

ASVEL: Lighty 20, Jordan 17, Payne 11

KHIMKI: Timma 20, Evans 15, Shved 15

Loading…

Loading…

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo