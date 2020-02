Basket, Eurolega 2020: all’Olimpia Milano non riesce un’altra rimonta. L’Alba Berlino espugna il Forum

Niente rimonta questa volta per l’Olimpia Milano. La squadra di Messina si sveglia troppo tardi e perde in casa 102-96 contro l’Alba Berlino nella ventitreesima giornata dell’Eurolega. Un ko pesante per l’Armani Exchange, che spreca un’occasione importante di poter allungare sulle dirette rivali, che scenderanno in campo domani. Serata difficile per Milano, che manca totalmente nell’approccio difensivo (un’enormità i 102 punti subiti) e a cui non riesce il recupero come contro il Bayern.

Il miglior marcatore di Milano è Vladimir Micov con 20 punti. Luis Scola chiude con 15 punti, ma l’argentino non è in campo nel momento caldo della partita, mentre non bastano anche 13 punti e 9 assist di Sergio Rodriguez. Super prestazione, invece, per l’Alba di Marcus Ericsson con 22 punti, molti dei quali decisivi nell’ultimo quarto.

Ottimo inizio di Milano, che trova grande fluidità in attacco e la tripla di Scola vale il +8 (13-5). L’attacco dell’Olimpia, però, si inceppa improvvisamente e ne approfitta subito l’Alba, che passa avanti con un parziale di 9-0. Giffey trova anche il +5 (20-25), ma sul finale di quarto arriva la tripla di Micov che vale il -2 alla prima sirena (25-27).

Subito due triple di Nedovic e Micov, ma Giffey e Sikma replicano dall’arco. Erikson apre un altro parziale in favore dell’Alba, che si trova avanti anche di sette punti (40-33). Milano trova in Nedovic un’arma importante dalla panchina ed il serbo guida la squadra di Messina alla parità all’intervallo (45-45).

Si rientra dagli spogliatoi e si continua sul filo dell’equilibrio. E’ un continuo botta e risposta e Sykes firma il +5 (67-62), ma l’Alba replica subito e passa anche in vantaggio con il canestro di Thiemann. Si entra nell’ultimo quarto con i tedeschi in vantaggio 75-73. Eriksson è scatenato ad inizio ultimo quarto. Lo svedese è infuocato e trova anche un clamoroso gioco da quattro punti che vale addirittura il +13 (88-75). Milano si sveglia tardi e tenta un’altra clamorosa rimonta. Rodriguez trascina l’Olimpia fino al -5 e anche il Forum torna a crederci. Micov trova il -2 dalla lunetta, ma Sikma firma il layup del +4. Roll sbaglia dall’angolo una tripla comodissima ed Hermannsson manda i titoli di coda, gelando il Forum. Finisce 102-96 nella delusione di Milano.

Questo il tabellino della partita

AX ARMANI EXCHANGE MILANO – ALBA BERLINO 96-102 (25-27, 20-18, 28-30, 23-27)

Milano: Della Valle, Micov 20, Biligha, Gudaitis 4, Roll 9, Rodriguez 13, Tarczewski 7, Nedovic 11, Crawford 10, Burns, Sykes 7, Scola 15

Berlino: Mason 9, Siva 12, Giffey 9, Eriksson 22, Mattisseck, Brenneke, Hermannsson 5, Thiemann 13, Cavanaugh 9, Nnoko 11, Sikma 12

Foto: LaPresse