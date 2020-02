Basket Eurolega 2020, Ettore Messina: “Domani con l’Alba serve aggressività dal primo minuto”

L’Olimpia Milano si prepara a vivere una settimana con il doppio impegno in Eurolega. La squadra di Ettore Messina ospiterà domani sera al Forum l’Alba Berlino, per poi volare venerdì sera a Barcellona per affrontare i catalani. Il match di domani contro i tedeschi, però, è assolutamente fondamentale per Milano, che non può assolutamente permettersi un passo falso nella sua corsa ai playoff.

Milano è reduce dall’incredibile rimonta con il Bayern Monaco. Sotto anche di venti punti, Rodriguez e compagni hanno compiuto un’impresa nell’ultimo quarto, trovando il sorpasso definitivo a sei secondi dalla fine con il libero di Nemanja Nedovic.

Così Ettore Messina ha presentato la partita di domani: “L’Alba è una squadra di grande energia e fisicità, come tutte le formazioni allenate da Coach Aito ha una bellissima organizzazione di movimento in attacco ed è anche una delle squadre che eseguono più tiri da tre in Eurolega. Dovremo avere equilibrio in attacco, per recuperare e limitare il numero di tiri da tre aperti che prenderanno. Sappiamo quanto sia importante per noi questa partita quindi dovremo affrontarla con aggressività mentale fin dal primo minuto”.

