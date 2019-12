Basket, Eurolega 2020: Hackett punisce Milano. L’Olimpia lotta ma cede nel finale al CSKA Mosca

Ci si aspetta Mike James ed invece a punire l’Olimpia Milano è un altro ex. Daniel Hackett è il protagonista assoluto della vittoria del suo CSKA Mosca per 78-75 contro la squadra di Ettore Messina. Career high nell’Eurolega di basket per l’italiano che firma 28 punti con un incredibile 6/9 da tre punti. Tanti i rimpianti per Milano che ha giocato una grande partita e a cui è mancato qualcosa nel finale per ribaltare l’esito della sfida. James mette comunque a referto una doppia doppia con 17 punti (1/8 da tre) e 11 assist e per il CSKA sono comunque importanti i 14 di Johannes Voigtmann. A Milano non bastano i 13 punti di Sergio Rodriguez e Arturas Gudaitis e la doppia doppia di Kaleb Tarczewski (11 punti e 10 rimbalzi).

Il primo canestro della partita è di Milano con Rodriguez, ma subito rispondono Hackett e Voigtmann per il 5-2 russo. Il play azzurro, tra gli ex della serata, è galvanizzato ad inizio partita e segna dall’arco il canestro del +6 (15-9). Roll replica per Milano dopo una splendida finta su Voigtmann, ma è ancora Hackett e poi Bolomboy a dare il vantaggio al CSKA nel primo quarto (19-13).

L’Olimpia riparte bene e dalla panchina Moraschini e Gudaitis firmano il -2 (21-19). Solamente al terzo minuto del secondo quarto Mike James si iscrive al tabellino con tre liberi consecutivi. E’ un’ottima Milano nel secondo quarto e quattro punti consecutivi di Tarczewski danno il vantaggio alla squadra di Messina (26-28). L’Olimpia è scatenata e le triple di Nedovic e Della Valle proseguono il parziale di 12-0 milanese (26-33). Il CSKA trova ancora con Hackett punti importanti, ma all’intervallo in vantaggio c’è Milano per 39-33.

Rientro dagli spogliatoi da incubo per Milano. Il CSKA piazza un parziale di 13-2 firmato da James e ancora un caldissimo Hackett. Micov con un gioco da tre punti spegne un attimo l’entusiasmo russo, poi arriva un botta e risposta tra James (dodici punti nel quarto) e Rodriguez (47-49). Il CSKA tocca il +5 con un bel sottomano mancino di Hilliard, ma il finale di quarto è tutto per il Chacho. Lo spagnolo è fenomenale e Milano è ancora avanti prima dell’ultima sirena (61-59).

Loading…

Loading…

Buon avvio di ultimo quarto per Milano con Scola e Roll. Il solito Hackett, però, trova la tripla del +2 (67-65). Il CSKA non si ferma più e costruisce un parziale di 12-0 che vale il +9 (74-65). Milano sembra sul punto di crollare, ma Rodriguez riporta la squadra di Messina sul -4 (74-70) a due minuti e mezzo dalla fine. L’Olimpia ha svariate volte l’occasione per accorciare anche sul -2 o -1, ma spreca tanto ed è ancora Hackett a punirla. La tripla all’ultimo secondo di Gudaitis vale il -3 (78-75) e serve solo per aumentare i rimpianti milanesi.

Questo il tabellino della partita

CSKA MOSCA – AX ARMANI EXCHANGE MILANO 78-75 (19-13, 13-26, 27-22, 19-14)

CSKA: Bolomboy 4, James 17, Antonov, Strelnieks 2, Voigtmann 14, Vorontsevich, Hackett 28, Koufos, Hilliard 8, Kurbanov 2, Hines 3, Baker

MILANO: Della Valle 3, Micov 5, Biligha, Gudaitis 13, Moraschini 6, Roll 10, Rodriguez 13, Tarczewski 11, Nedovic 7, White, Brooks, Scola 7

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo