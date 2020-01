Basket, Eurolega 2020: i risultati del 16 gennaio. Il Khimki Mosca sorprende il Real Madrid, Barcellona corsaro in casa Fenerbahce

Oltre a quella tra Maccabi Tel Aviv e Olimpia Milano, due ulteriori partite si sono giocate oggi all’interno della ventesima giornata di stagione regolare di Eurolega, conclusiva del doppio turno che è stato programmato per questa settimana. Andiamo a vedere cos’è successo negli incontri interessati, portatori di un gran numero di emozioni.

LA CRONACA DI MACCABI TEL AVIV-OLIMPIA MILANO

KHIMKI MOSCA-REAL MADRID 102-94 (25-21, 55-44, 80-69)

Il Real cade un’altra volta a Mosca: dopo il CSKA, è il Khimki (al nono successo) a costringere alla quinta sconfitta gli uomini di Pablo Laso. La partenza degli ospiti sarebbe anche buona (6-9), ma lo show del duo Shved-Jerebko, in fatto di punti e assist, comincia qui: 9-0 di parziale e 15-9 a cavallo della metà del primo quarto. Il Real cerca di essere Thompkins, ma sul fronte Khimki emergono Timma ed Evans: +8 (29-21). Reyes e Mickey cercano di far rientrare i Blancos, Causeur firma il -1 (43-42), ma si scatena Devin Booker, che quasi da solo porta il punteggio sul 55-44 all’intervallo. Lungo tutto il terzo quarto, con un contributo particolare di Shved e Timma, i moscoviti controllano senza grandi problemi la partita, per poi metterla in cassaforte nell’ultimo. Si scatena Karasev, e il break di 15-0 tra gli ultimi due periodi è quello che chiude definitivamente la partita. I madrileni rosicchiano qualche punto, ma solo per dare al risultato finale forma certa. Per Alexey Shved, oltre ai 2 punti, 13 assist.

TOP SCORER

KHIMKI – Shved 21, Booker 15, Timma e Gill 13

REAL – Mickey 20, Causeur 17, Campazzo e Thompkins 10

FENERBAHCE-BARCELLONA 74-80 (12-24, 39-42, 56-61)

Non bastano quasi tredicimila persone a spingere il Fenerbahce verso la nona vittoria in Eurolega, perché il Barcellona si prende il colpo esterno a Istanbul e resta terzo in classifica. Il parziale iniziale dei catalani è subito devastante: uno 0-11 che comincia dalla tripla di Higgins, continua con uno scatenato Hanga e finisce con Mirotic. Dopo quasi quattro minuti Thomas toglie lo zero dalla casella dei punti del Fenerbahce, ma intanto il primo quarto diventa il feudo di Claver (9 punti, chiuderà a quota 17 da miglior realizzatore della partita). Kuric e Delaney, da tre, firmano anche il 12-30 a inizio secondo periodo, ma di lì si svegliano un po’ tutti, e soprattutto De Colo e Sloukas, per il rientro dei padroni di casa. Dal -18 si passa al -1 (34-35), ma basta ancora poco a Delaney, Claver e soprattutto Davies perché, nel terzo quarto, il Barça sia di nuovo vicino alla doppia cifra di vantaggio (48-57). Obradovic trova finalmente segnali da Nunnally prima della penultima sirena, poi Alì Muhammed (alias Bobby Dixon) segna i primi 2 punti a 8 minuti dalla fine, ma sono quelli del sorpasso Fenerbahce (62-61). Ci pensano ancora Davies e Delaney, oltre a un ulteriore blackout offensivo dei turchi, a indirizzare di nuovo la partita dalla parte dei blaugrana, che chiudono l’opera con la freddezza dalla lunetta di Higgins e Mirotic. Per Gigi Datome 7 punti in 18 minuti.

TOP SCORER

FENERBAHCE – Sloukas 14, Kalinic e De Colo 12

BARCELLONA – Claver 17, Delaney 14, Davies, Higgins e Mirotic 12

Credit: Ciamillo