Basket, Eurolega 2020: i risultati di oggi (4 marzo). Spettacolo Maccabi, l’Anadolu Efes cade dopo 11 vittorie. Brividi Barcellona e Fenerbahce

La vera, grande notizia della serata di Eurolega è una: il Maccabi Tel Aviv pone fine alla striscia di 11 successi consecutivi dei leader dell’Eurolega 2019-2020, i turchi dell’Anadolu Efes. Questa, e altre emozioni, si sono alternate nel corso della seconda parte della 27a giornata della massima manifestazione continentale.

FENERBAHCE-STELLA ROSSA 66-63 (22-20, 41-37, 51-51)

Tra mille difficoltà, in una giornata da scarse percentuali al tiro, il Fenerbahce riesce a battere la Stella Rossa e ad agguantare la settima posizione in classifica con la 13a vittoria. Parte meglio la squadra di casa, che con uno sforzo comune riesce a salire subito sul 10-2 in tre minuti e mezzo, ma i serbi tengono grazie a Jagodic-Kurdiza, uno dei fuoriusciti dall’incredibile storia della squadra slovena del Primorska, costretta a vendere tutto il quintetto base e vincitrice della Coppa di Slovenia (ed è solo la sintesi estrema). Nonostante la buona vena di Mahmutoglu, è Brown a firmare il 17-17. Si prosegue per lungo tempo in un elastico, che mai vede la Stella Rossa guidare. Il secondo quarto si chiude con due falli su triple che consegnano tre tiri liberi a Datome da una parte e Baron dall’altra: realizzati, vanno a significare 41-37 all’intervallo. Gist e Brown, al ritorno in campo, portano avanti gli ospiti (43-47), ma il duello continua incessante sul filo del punto a punto, e la precisione al tiro inizia a scendere in modo abbastanza considerevole. Il trio Punter-Gist-Brown, negli ultimi dieci minuti, le prova tutte per trovare il colpo a Istanbul, ma in un finale pieno di errori bastano due liberi a Vesely e due punti a Kalinic per fissare il risultato sul 66-63, poiché Perperoglou sbaglia la tripla dell’overtime. 5 punti per Datome.

TOP SCORER

FENERBAHCE – Kalinic 10, De Colo e Williams 9

STELLA ROSSA – Punter e Brown 14, Gist 9

ALBA BERLINO-BARCELLONA 80-84 (18-27 46-38, 62-66)

Si va sulle montagne russe alla Mercedes-Benz Arena, ma il Barcellona riesce, nel finale, a frenare le velleità di vittoria berlinesi. I catalani producono subito una gran partenza con Hanga e gli americani, che vale l’11-18 e poi il 16-25 firmato da Delaney. A quel punto l’Alba, semplicemente, comincia a infilare di tutto nel canestro avversario: Nnoko e Ogbe pareggiano a quota 30, Eriksson firma il sorpasso e cinque punti di fila di Cavanaugh fanno volare i padroni di casa sul 46-38. Dopo l’intervallo Berlino sale fino al +11 (53-42) con altri cinque in fila di Eriksson, ma a quel punto Abrines suona la carica per gli ospiti e, con Higgins, collabora per il controsorpasso (55-56). Tanto per (non) cambiare, Abrines segna anche i due liberi del 62-63 alla penultima sirena, ed è sempre lui a mettersi in mezzo a cinque punti in serie di Hermannsson a 6′ dalla fine e poi, un minuto più tardi, a realizzare la tripla del 73-74. A 1’35” dalla fine Delaney spara il tiro da tre del 77-81, e nella battaglia dei liberi che contraddistingue il finale il Barça resiste e vince.

TOP SCORER

ALBA – Hermannsson 17, Nnoko 12, Eriksson 11

BARCELLONA – Abrines 17, Delaney 16, Mirotic 14

MACCABI TEL AVIV-ANADOLU EFES 77-75 (21-11, 36-42, 57-59)

Dopo 11 vittorie consecutive, l’Anadolu Efes cade per la quarta volta in Eurolega, e lo fa nel catino del Maccabi, anche se dimezzato dalle disposizioni israeliane in materia di sicurezza sanitaria (contingentamento a 5000 persone, come in Francia, degli assembramenti di qualsivoglia genere). Che ci sia qualcosa di strano nella serata lo si capisce già nel primo quarto, con Wilbekin, Hunter e Zoosman che spediscono i padroni di casa subito sul 19-4. L’Efes, però, reagisce rabbiosamente con un parziale di 2-12 in cui c’è anche la mano di Simon. Il sorpasso lo firma, sul 34-36, Beaubois, e poi ancora Simon porta i turchi sul +6 all’intervallo e sul +10 al rientro in campo (36-46). La situazione sfugge di mano ai finalisti dell’ultima Eurolega quando Wilbekin ricomincia a metterci lo zampino, dando di nuovo il vantaggio al Maccabi (51-50). La lotta diventa furiosa, Pleiss e Micic riprovano l’allungo, gli israeliani rientrano con lentezza e Reynolds, ma difendono forte. Beaubois, con la tripla del 61-69, sembra chiudere tutto a 5′ dal termine, ma i gialloblu rinascono ancora. Caloiaro, con due triple, pareggia a 71, Hunter sorpassa per la chiusura di un parziale di 10-0, Micic si regala il gioco da 4 punti del pari e poi Wilbekin, dalla lunetta, segna il 77-75. L’ultimo tiro ce l’ha Larkin, ma è un mattone da oltre l’arco.

TOP SCORER

MACCABI – Wilbekin 21, Hunter 15, Zoosman 11

ANADOLU EFES – Simon e Micic 14, Beaubois 13

BAYERN MONACO-BASKONIA 71-80 (25-21, 41-44, 54-60)

Il Baskonia espugna Monaco di Baviera, mette la parola fine, nei fatti, all’Eurolega dei tedeschi e aggancia Milano in classifica al 12° posto. Comincia subito bene la formazione basca, con Shengelia, Eric e Dragic che trovano subito un importante 0-7, cui rispondono Monroe e Barthel come attori principali del controparziale di 10-2. Dopo una fase equilibrata, Maodo Lo porta il Bayern sul +4 a fine primo quarto, che diventa 28-21 con una sua tripla all’inizio del secondo. Lentamente, prima con Eric e poi con Dragic, il Baskonia riprende a marciare e torna avanti 36-37 a 3′ dall’intervallo, che vede gli ospiti avanti di tre punti. Monroe prova ancora a spingere i bavaresi, ma è l’ultimo assolo prima che, sul 54-52, parta la carica basca con Diop, Henry, Janning e Polonara (che finisce con 5 punti, mentre dall’altra parte Flaccadori resta in campo tre minuti e poco più senza segnare). Henry, Dragic e Janning si mettono a bucare a ripetizione la retina, scavando il solco decisivo in favore degli ospiti.

TOP SCORER

BAYERN – Monroe 18, Lo 16, Zipser 11

BASKONIA – Eric 16, Dragic 13, Shengelia 11

federico.rossini@oasport.it

Credit: Ciamillo