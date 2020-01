Basket, Eurolega 2020: la corsa ai playoff dell’Olimpia Milano. A marzo un trittico decisivo

L’incredibile rimonta di ieri sera contro il Bayern Monaco potrebbe essere uno dei momenti più importanti della stagione europea dell’Olimpia Milano. La squadra di Messina ha recuperato dal -20, trovando la vittoria solo a sei secondi dal termine con il libero di Nemanja Nedovic. Un successo assolutamente fondamentale nella corsa ai playoff dell’Armani Exchange, che si trova attualmente in settima posizione e che conserva un piccolo, ma significativo, vantaggio sulle dirette rivali.

In questo momento Milano ha una vittoria in più del Valencia (ottavo ma che sfida oggi il Panathinaikos) e del Fenerbahce, con cui ha anche la differenza canestri in suo favore. Importanti anche i due successi in più di Stella Rossa (stasera affronta la capolista Efes) e su Olympiacos e Khimki Mosca. Dovrebbero essere queste le squadre, salvo incredibili crolli delle squadre sopra, che si giocheranno gli ultimi due posti disponibili per i playoff.

Milano comincia questa lunghissima volata in vantaggio e la prossima settimana è quella del doppio impegno. Per la squadra di Messina ci sarà la sfida casalinga con l’Alba Berlino, dove è obbligatorio vincere; mentre il venerdì volerà a Barcellona per sfidare i catalani in una partita molto difficile contro una delle squadre più forti della competizione.

Superata questa doppia settimana, tutta la concentrazione di Milano dovrà andare alla sfida del 20 Febbraio. In quella data arriva al Forum il Khimki Mosca e sarà un vero e proprio scontro diretto per Rodriguez e compagni. Il momento decisivo, però, arriverà nel mese di Marzo (dal 5 al 20) quando Milano affronterà in rapida successione Valencia (in trasferta), Olympiacos (in casa) e Stella Rossa (trasferta). Quelle tre partite decreteranno il futuro della squadra di Messina.

Loading…

Loading…

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LaPresse