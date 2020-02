Basket, Eurolega 2020: l’Efes vince ancora. Il Real vince con un Campazzo da record, l’Olympiacos batte il CSKA Mosca

Non si ferma più l’Anadolu Efes. La squadra turca ha ottenuto la nona vittoria consecutiva, confermandosi in vetta alla classifica di Eurolega. Shane Larkin e compagni hanno superato per 96-91 lo Zalgiris Kaunas. Decisivo come sempre l’americano, che ha messo a referto 25 punti in un match che si è deciso nell’ultimo quarto, con i turchi che hanno costruito un parziale di 33-26 negli ultimi dieci minuti. Ai lituani non bastano i 22 punti di Zach Leday e i 21 di KC Rivers.

Partita pazza tra Real Madrid ed Alba Berlino. Gli spagnoli dominano nel primo quarto, segnando addirittura 41 punti e toccando il +16, ma nel secondo quarto i tedeschi trovano un clamoroso parziale di 35-9 e riaprono la partita. Si gioca punto a punto ed alla fine la spunta il Real per 103-97 grazie ai 27 punti di Anthony Randolphi ed ad una leggendaria prestazione di Facundo Campazzo, che chiude con 10 punti e soprattutto 19 assist (record eguagliato in Eurolega).

Strepitosa vittoria dell’Olympiacos, che supera 72-59 il CSKA Mosca al termine di un’eccezionale prestazione difensiva. Il match si decide nel terzo quarto, con un clamoroso parziale dei greci di 21-4 che decide la partita. Netta vittoria anche per il Baskonia Vitoria, che supera 79-65 l’Asvel con 15 punti di Tornike Shenghelia.

I RISULTATI DELL’EUROLEGA 6 FEBBRAIO

Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas 96-91

Alba Berlino-Real Madrid 97-103

Olympiacos-CSKA Mosca 72-59

Baskonia-Asvel Villeurbanne 79-65

