Basket, Eurolega 2020: l’Olimpia Milano non può più sbagliare, ma il Kaunas è l’avversario peggiore

Vincere per uscire dalla crisi, vincere per respingere l’attacco di un avversario diretto e vincere per ritrovare quella fiducia persa. Sarà una serata decisiva domani per l’Olimpia Milano, impegnata sul campo dello Zalgiris Kaunas per il ventiseiesimo turno dell’Eurolega 2019-2020. Fischio d’inizio alle ore 19.00 e un solo risultato possibile per i ragazzi di Ettore Messina.

L’Olimpia arriva all’appuntamento dopo il ko interno con il Khimki, Per l’Olimpia è stato il terzo ko consecutivo, compresa l’altra clamorosa sconfitta casalinga con l’Alba Berlino, con una sola vittoria nelle ultime sette partite e ora la top 8 è seriamente a rischio. Al momento, infatti, ci sono quattro squadre in bilico, appaiate con 11 vittorie, ma lo stesso Zalgiris Kaunas – e Belgrado – sono solo una vittoria alle spalle del quartetto. Insomma, la striscia negativa va fermata e va fatto contro una squadra pericolosa.

Lo Zalgiris Kaunas, infatti, segue l’Olimpia a una vittoria di distanza, ma a differenza di Rodriguez e compagni i lituani arrivano da un ottimo periodo di forma. Al contrario di Milano, infatti, il Kaunas ha vinto 7 delle ultime 10 partite di Eurolega, compreso il successo in trasferta con il Baskonia Vitoria nell’ultimo turno. Da tenere d’occhio i migliori marcatori della formazione di casa, cioè Zach LeDay (11,0 punti a partita in media), Lukas Lekavicius (11,0) e Jock Landale (10.4), con soprattutto Lukas Lekavicius in un ottimo periodo di forma.

L’Olimpia Milano, invece, dovrà rinunciare ad Arturas Gudaitis, che ha accusato una sindrome gastrointestinale e pertanto non potrà partecipare alla trasferta di Kaunas, ma dovrebbe recuperare rispetto alla sfida con Khimki Nemanja Nedovic. La brutta sconfitta per 69-78 al Forum di Milano ha lasciato il segno, con Rodriguez e compagni che hanno messo a referto un 3/21 da tre punti che è costato carissimo. E le basse percentuali sono un campanello d’allarme anche per domani. Il Kaunas, infatti, si è dimostrato molto forte in difesa, tenendo il Vitoria a soli 60 punti settimana scorsa, con solo il 25% da tre punti. Servirà una prestazione perfetta sotto canestro, con Milano che è dominante ai rimbalzi, ma Rodriguez, Scola, Micov e Nedovic dovranno alzare sensibilmente le percentuali dall’arco per puntare al colpaccio.

Credits: Ciamillo