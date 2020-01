Basket, Eurolega 2020: l’Olimpia Milano sa soffrire e vince nel finale contro lo Zenit San Pietroburgo

Tweet on twitter

L’Olimpia Milano fa sua una di quelle partite che alla fine della stagione possono essere decisive. La squadra di Ettore Messina sa soffrire e vince solo nel finale contro lo Zenit San Pietroburgo. Finisce 73-72 per l’Armani Exchange nel diciassettesimo turno di Eurolega ed è un successo che dà a Milano il settimo posto in classifica e che le permette di staccare le rivali per la corsa ai playoff almeno di una partita.

Il miglior marcatore milanese è Vladimir Micov con 13 punti, ma sono i lunghi oggi a fare la differenza per la squadra di Messina. Kaleb Tarczewski (votato MVP alla fine) sfiora la doppia doppia con 11 e 9 rimbalzi, mentre la trova Luis Scola con 10 e 10 rimbalzi. In doppia cifra va anche Arturas Gudaitis con 10. Allo Zenit non bastano i 15 di Gustavo Ayon eD i 14 di Austin Hollins.

Ottimo inizio di Milano con Rodriguez che in contropiede firma il +6 (9-3). Lo spagnolo, però, commette due falli ed è obbligato a lasciare il campo troppo presto, segnando così l’esordio del neo arrivato Sykes. L’Olimpia non risente dell’uscita del suo leader e resta avanti grazie anche ad un positivo Moraschini (15-8). I russi, però, nel finale di quarto si rifanno sotto, complice una pazzesca schiacciata di Hollins, ma alla prima sirena il tabellone segna il vantaggio milanese sul 19-17.

Albicy è scatenato nei primi minuti del secondo quarto. Sei punti consecutivi e Zenit avanti 25-22. Milano sbanda un attimo e i russi arrivano anche sul +6 con la tripla di Thomas (29-35). L’Olimpia riesce a reagire, anche se sbaglia un po’ troppo dalla lunetta con Sykes, Micov e Della Valle. La squadra di Messina agguanta comunque la parità e si va negli spogliatoi con le squadre entrambe a 41.

Milano esce benissimo dagli spogliatoi, soprattutto con uno scatenato Luis Scola. Due triple consecutive per l’argentino e l’Olimpia scappa sul +7 (51-44), costringendo Plaza a chiamare il minuto di sospensione. Sembra il momento dell’allungo milanese ed invece lo Zenit risponde immediatamente al parziale milanese ed addirittura passa in vantaggio con la tripla di Thomas (53-54). Al suono della terza sirena gli ospiti sono avanti di un punto sul 56-55.

Equilibrio al Forum e festival delle triple nell’ingresso dell’ultimo quarto. Comincia Moraschini, poi tocca ad Abromaitis e poi è il turno del Chacho Rodriguez, che fa esplodere il Forum con un canestro impossibile. A cinque minuti dalla fine ancora perfetta parità (63-63) e si gioca praticamente un supplementare. Fondamentale 2/2 di Gudaitis dalla lunetta e poi rubata di Micov che vale il +4. Albicy mette al tripla del -1, ma ci pensa ancora Gudaitis con un grandissimo movimento sulla linea di fondo (71-68). Ayon sbaglia, ma anche Scola non chiude dall’arco, lasciando una speranza allo Zenit. Milano non concede la tripla e arriva il fallo a tre secondi dalla fine su Hollins, che decide di sbagliare il secondo libero, trovando però il rimbalzo di Tarczewski. L’americano fa 2/2 e la tripla di Trushkin non cambia l’esito del match.

Questo il tabellino della partita

AX ARMANI EXCHANGE MILANO – ZENIT SAN PIETROBURGO 73-72 (19-17, 22-24, 14-15, 18-16)

Milano: Della Valle 3, Micov 13, Biligha, Gudaitis 10, Moraschini 5, Roll 2, Rodriguez 8, Tarczewski 11, Sykes 7, White, Brooks 4, Scola 10

Zenit: Iverson, Albicy 12, Hollins 14, Thomas 11, Renfroe, Khvostov 7, Pushkov, Trushkin 5, Zubkov, Abromaitis 6, Ponitka 2, Ayon 15

