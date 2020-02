Basket, Eurolega 2020: lunedì vincente per il Real Madrid, Panathinaikos travolto

Vittoria per il Real Madrid nell’anticipo, insolitamente di lunedì, della 26a giornata di Eurolega 2019-2020. Con una grande prestazione di squadra, gli uomini di coach Pablo Laso sconfiggono per 96-78 il Panathinaikos mandando sette uomini in doppia cifra, due dei quali, Walter Tavares e Facundo Campazzo, in doppia doppia, anche se composta diversamente: 15 punti e 10 rimbalzi per il centro capoverdiano, 14 e 10 assist per il play argentino. Non bastano alla formazione di Rick Pitino i 13 con 6 assist di Nick Calathes.

Comincia il primo quarto ed è subito carica Real, con Campazzo che fa tutto: segna, distribuisce per Tavares, crea arte sul parquet. Inevitabile il 17-7, che diventa 27-16 dopo dieci minuti. Il Panathinaikos, con Fredette, Papapetrou e una certa dose d’orgoglio, cerca di rimanere a contatto lungo tutto il secondo periodo, riuscendoci però solo nel finale, dove dal 42-28 riesce a risalire e limitare i danni sul 48-41.

I greci ritrovano, in questa fase, la leadership di Calathes, che riesce a trascinare i suoi fino al -3 (60-57) nel bel mezzo di una durissima lotta in cui i pericoli madrileni arrivano da tutte le parti. Ancora a 1’25” dalla fine del terzo periodo il punteggio è 68-65, poi arrivano cinque punti di fila di Rudy Fernandez per entrare negli ultimi dieci minuti. Segnale più chiaro non c’è: arrivano altri sette punti di Thompkins, il decimo assist di Campazzo e la sua tripla che, a 4’24” dalla fine, spacca la partita e lascia al Real il permesso di volare via per raggiungere quota 20 vittorie, tenersi il secondo posto e lasciare gli ellenici al sesto.

REAL MADRID-PANATHINAIKOS 96-78 (27-16, 48-41, 73-65)

REAL MADRID – Fernandez 11, Campazzo 14, Laprovittola 10, Reyes 4, Deck 13, Garuba 4, Nakic, Carroll 12, Tavares 15, Mickey, Thompkins 11, Mejri 2. All. Laso

PANATHINAIKOS – Thomas 11, Rice 7, Papagiannis 6, Rautins 6, Papapetrou 11, Pappas ne, Vougioukas 7, Johnson 4, Fredette 11, Calathes 13, Mitoglou, Bentil 2. All. Pitino

