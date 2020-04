Basket, Eurolega 2020: possibile Final Eight in estate e a porte chiuse. Gli scenari e chi sarebbe qualificato

L’Euroleague Basketball, per bocca del presidente Jordi Bertomeu, ha comunicato nei giorni scorsi la propria intenzione di assicurare un seguito all’Eurolega 2019-2020, sospesa dalla metà di marzo a causa della pandemia di Covid-19. Sebbene persista la volontà di conservare il format originale, al momento l’ipotesi più plausibile per portare a termine la massima competizione continentale di basket è la disputa di una Final Eight durante l’estate, in sede unica e rigorosamente a porte chiuse.

Bertomeu ha inquadrato la situazione e ha dettato le linee-guida per il proseguimento della stagione: “Crediamo di non poter giocare più tardi della fine di luglio. Siamo assolutamente contrari a disputare partite a settembre e ottobre. Ciò creerebbe problemi con i calendari e metterebbe a repentaglio la stagione successiva. Vogliamo concludere la competizione con il format originale: vogliamo terminare la regular season, giocando gli ultimi sei turni. Vorremmo disputare i playoffs e la Final Four, ma dobbiamo pensare che forse non riusciremo a farlo. Perciò, stiamo lavorando su un piano alternativo che include la conclusione della regular season in una nazione con delle strutture adatte ai nostri match e, probabilmente, sostituire i playoffs con una Final Eight che rimpiazzerà anche la Final Four”.

Dunque, lo scenario più facilmente percorribile è quello di scegliere una sede unica che possa ospitare prima le ultime sei giornate della stagione regolare e poi la Final Eight che assegnerà il trofeo. Le opzioni che l’Euroleague Basketball sta tenendo in maggiore considerazione sono: Atene (Grecia), Mosca (Russia) e l’accoppiata Vilnius-Kaunas (Lituania). Non sono nomi presi a caso: l’obiettivo, infatti, è avere a disposizione due arene di dimensioni adeguate a breve distanza tra loro e che, allo stesso tempo, siano ubicate in una zona dell’Europa dove il coronavirus ha attecchito con minore forza.

Come detto da Bertomeu, la decisione ufficiale potrà essere presa solamente nella seconda metà di maggio e dipenderà ovviamente dall’evolversi dell’emergenza nel Vecchio Continente. L’Olimpia Milano e gli altri club che partecipano alla competizione sono in attesa di notizie: tra circa un mese conosceranno il destino della loro stagione europea.

Credit: Ciamillo