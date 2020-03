Basket, Eurolega 2020: Valencia-Milano si giocherà a porte chiuse

Valencia-Milano dell’Eurolega di basket si giocherà a porte chiuse. Lo ha stabilito Euroleague Basketball, con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito internet. Di seguito il testo completo del provvedimento riguardante il match che si disputerà domani, giovedì 5 marzo, alle ore 21.00.

COMUNICATO UFFICIALE DI EUROLEAGUE BASKETBALL

“A causa del divieto del governo spagnolo nei confronti dei tifosi di partecipare a eventi sportivi professionali che coinvolgono squadre provenienti da regioni considerate a rischio di trasmissione COVID-19, Euroleague Basketball conferma che il match Valencia Basket-AX Armani Exchange Milano per il Round 28 della stagione regolare 2019-2020 di Eurolega si svolgerà a porte chiuse giovedì 5 marzo, alle 21:00 ora locale, come da programma. Per garantire l’incolumità dei giocatori, degli allenatori e degli arbitri partecipanti, per evitare la diffusione del virus COVID-19 e per mantenere la regolarità della competizione, a nessun individuo – inclusi tifosi, VIP o membri aggiuntivi degli staff dei club – sarà permesso l’accesso all’Arena. Solo le persone minime necessarie – inclusi giocatori, staff tecnico, arbitri, marcatori, personale della società di produzione TV, personale operativo dell’Arena e personale medico – potranno accedere all’Arena. Euroleague Basketball continuerà a monitorare la situazione in tutti i Paesi in cui si giocano i match EuroLeague di Turkish Airlines e 7DAYS EuroCup“.

Credit Ciamillo