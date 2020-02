Basket, Eurolega 2020: Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano si giocherà regolarmente. Niente rinvio per coronavirus e nemmeno porte chiuse

Arriva dalla Lituania, e precisamente dall’account Twitter del giornalista Donatas Urbonas, la conferma: non c’è alcun pericolo di rinvio per il match di Eurolega 2019-2020 tra Zalgiris Kaunas e Olimpia Milano. La sfida, dunque, si giocherà, peraltro di fronte a una Zalgirio Arena completamente esaurita, come in quasi tutti gli incontri casalinghi della formazione simbolo del basket di club lituano.

In una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina, in particolare, il GM dello Zalgiris, Paulius Motiejunas, ha spiegato che si è deciso di giocare di fronte a quindicimila persone perché “il club esiste per i tifosi e il loro supporto è molto importante per noi“. Inoltre, lo stesso Motiejunas ha preso contatto con l’Eurolega, ricevendo la conferma dell’impossibilità di spostare il match. In più, se lo Zalgiris avesse deciso di non giocare contro Milano, avrebbe ricevuto direttamente uno 0-20 a tavolino.

Nei giorni scorsi il Ministro della Sanità lituano, Aurelijus Veryga, aveva caldamente consigliato al club di non giocare, o di farlo a porte chiuse. Ai tifosi dello Zalgiris era inoltre stato chiesto, se si fossero sentiti non bene, di non andare alla Zalgirio Arena.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Loading…

Loading…

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo