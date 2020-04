Basket: Eurolega ed EuroCup, 24 maggio limite ultimo per poter ripartire e concludere la stagione 2019-2020

Un mese. Tanto tempo si sono date Eurolega ed EuroCup per portare a compimento la stagione 2019-2020, con un format che è stato definito nella quasi totalità per entrambe le competizioni. Non si dovessero creare le condizioni per la ripresa, si terminerebbe anche in questo caso. In Europa, al momento, il solo caso noto di tentativo di chiudere l’annata, assieme a quello dell’Eurolega e dell’EuroCup, è quello della Liga ACB, che prevede un tentativo di torneo finale, mentre la Basketball Champions League della FIBA ha già deciso per una Final Eight tra fine settembre e inizio ottobre.

In particolare, dal board di Euroleague Basketball sono emerse le seguenti indicazioni: se si dovesse decidere di riprendere, dal 29 maggio all’11 giugno verrebbe osservato un periodo di quarantena, dal 12 giugno al 2 luglio si terrebbe un vero e proprio training camp, dal 4 al 17 luglio si concluderebbe l’EuroCup e dal 4 al 26 luglio l’Eurolega. In entrambi i casi si giocherebbe in sede unica. Restano da completare quarti, semifinali e finale per l’EuroCup, anche se con modalità ancora da chiarire, mentre per l’Eurolega è stato definitivamente approvato il nuovo format con la conclusione delle 54 partite rimanenti di stagione regolare e le Final Eight con gare secche a seguire. Tutti gli incontri si giocherebbero a porte chiuse.

Loading…

Loading…

Inoltre, è stato raggiunto un accordo con la ELPA (l’associazione dei giocatori), con il quale si stabilisce che i salari in essere per la stagione sono posticipati e i giocatori potranno tornare nelle loro case seguendo le direttive dei governi. Inoltre, i contratti saranno estesi fino al 31 luglio, in caso di ripresa, e l’85% degli stipendi verrà corrisposto non più tardi del 15 agosto. Se non si riuscisse invece a proseguire, detti contratti sarebbero considerati conclusi, per quelli su più stagioni ci sarà regolare ripartenza dal 1° luglio, e i giocatori avranno l’80% dei salari ancora entro il 15 agosto.

Il comunicato di Euroleague Basketball ribadisce che le competizioni riprenderanno nel solo caso in cui le autorità di salute pubblica e i governi locali interessati diranno che ciò sarà possibile.

Ancora in corsa per i playoff, in Eurolega, c’è l’Olimpia Milano, attualmente nel gruppo a cinque in nona posizione, mentre in EuroCup la Virtus Bologna e la Reyer Venezia sono ai quarti di finale.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo