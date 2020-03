Basket: Eurolega ed EuroCup femminili, FIBA Europe Cup maschile sospese senza riprenderle nella stagione 2019-2020

FIBA Europe ha comunicato ufficialmente, poche decine di minuti fa, la sospensione fino al termine della stagione di club di Eurolega ed EuroCup in campo femminile e della FIBA Europe Cup in campo maschile. Non ci sarà, dunque, un prosieguo dell’annata in campo continentale.

In particolare, il comunicato recita: “Il Board di FIBA Europe ha deciso di sospendere indefinitamente e senza riprendere fino al termine dell’attuale stagione di club tutte le partite delle competizioni organizzate da FIBA Europe (Eurolega femminile, EuroCup femminile e FIBA Europe Cup). Nelle prossime settimane, in base all’evoluzione della situazione della pandemia e seguendo future decisioni della FIBA sulle competizioni cestistiche, il Board prenderà le decisioni necessarie in riguardo allo status delle edizioni 2019-2020 di queste competizioni“.

Il direttore generale di FIBA Europe, Kamil Novak, ha affermato: “È un gran dispiacere dover terminare in questo modo la nostra stagione di club, ma in quanto organo di governo del basket dobbiamo operare e sempre opereremo con la sicurezza e integrità degli atleti come priorità assoluta. Questo è un evento senza precedenti e soltanto con misure straordinarie si poteva avere a che fare con esso”.

Due club italiani erano impegnati in queste competizioni: il Famila Schio nei quarti di Eurolega femminile e la Reyer Venezia nei quarti di EuroCup femminile. Nessun nostro club si era invece iscritto alla FIBA Europe Cup per quest’annata.

