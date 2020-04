Basket, Eurolega femminile 2020: Cecilia Zandalasini nominata nel primo quintetto

15,9 punti di media, con circa 30 minuti di utilizzo per partita. Per lei anche 40.7% da 3, 3,2 rimbalzi e 1,5 assist per match. Statistiche da super giocatrice quelle di Cecilia Zandalasini quest’anno nell’Eurolega di basket al femminile. Se pur la stagione è ferma, con la Final Eight in sede unica che si svolgerà ad ottobre, sono stati annunciati oggi i premi (da scegliere rimane solo quello di migliore giocatrice).

La migliore rappresentante della palla a spicchi in Italia è stata inserita nel miglior quintetto. Con lei Alina Iagupova, Alyssa Thomas, Emma Meesseman e Sandrine Gruda.

Andiamo a scoprire tutti i premi:

Miglior giovane

Iliana Rupert (Bourges Basket)

Miglior coach

Victor Lapeña (Fenerbahce Oznur Kablo)

Miglior difensore

Alyssa Thomas (ZZVZ USK Praga)

Primo quintetto

PG – Alina Iagupova (Fenerbahce)

SG – Cecilia Zandalasini (Fenerbahce)

SF – Alyssa Thomas (ZVVZ USK Praga)

PF – Emma Meesseman (UMMC Ekaterinburg)

C – Sandrine Gruda (Famila Schio)

Secondo quintetto

PG – Courtney Vandersloot (UMMC Ekaterinburg)

SG – Marine Johannes (LDLC ASVEL)

SF – Gabby Williams (BLMA)

PF – Brionna Jones (ZVVZ USK Praga)

C – Brittney Griner (UMMC Ekaterinburg)

Foto: fiba.basketball Euroleague Women 2019-2020