Basket, Eurolega: l’Olympiacos chiede di spostare o rinviare la sfida con l’Olimpia

È in forte dubbio il match di Eurolega di giovedì prossimo, 12 marzo, tra l’Olimpia Milano e l’Olympiacos Pireo previsto al Forum d’Assago. Il caos coronavirus, infatti, non colpisce solo lo sport italiano, ma anche quello europeo quando coinvolto c’è un club del Belpaese. L’Olympiacos, infatti, ha ufficialmente chiesto all’Euroleague Basketball di rinviare la sfida con i milanesi o, nel caso, di spostarla fuori dalla “zona rossa” o in un altro Paese.

Per la precisione l’Olympiacos Pireo ha portato avanti la richiesta (in realtà di doveva giocare a porte chiuse) visto le nuove direttive del governo italiano che, di fatto, renderebbero complesso ai greci entrare proprio in Lombardia. Per questo la formazione greca ha chiesto di rinviare il match o, in alternativa, di spostarlo. O in un Paese terzo (come già successo per Darussafaka-Virtus Bologna) o a Genova o Roma. Proprio Roma, forse, piacerebbe all’Olympiacos che al PalaEur vince l’EuroLega 1997. Ora si aspetta la decisione.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

duccio.fumero@oasport.it

Loading…

Loading…

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Ciamillo