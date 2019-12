Basket femminile, 11a giornata Serie A1 2019-2020: tutto facile per Ragusa, Schio e Venezia

Sono addirittura quattro gli anticipi dell’undicesima giornata della Serie A1 di basket femminile. In campo tutte le prime della classifica. Si confermano in vetta il Famila Schio e la Passalacqua Ragusa. Le venete hanno dominato contro la Limonta Sport Costa Masnaga per 77-44 al termine di un match che ha visto Schio sempre in pieno controllo (+18 all’intervallo). Ottima partita di Olbis Andrè, miglior marcatrice del Famila con 14 punti.

Venti minuti di sofferenza e poi un secondo tempo perfetto, invece, per Ragusa. Le siciliane hanno superato in trasferta 82-61 la Use Scotti Rosa Empoli in un match che si è deciso nei secondi venti minuti e specialmente in un ultimo quarto chiuso con un parziale di 24-6. Solita grande protagonista Dearica Hamby, che ha chiuso con una doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi.

All’inseguimento della coppia di testa c’è sempre la Reyer Venezia. Vittoria agevole anche per le venete, che hanno demolito la Pallacanestro Vigarano con un perentorio 95-50. Non c’è stata veramente partita, con la Reyer che ha passeggiato fin dal primo quarto. Miglior marcatrice dell’incontro Gintare Petronyte con 18 punti.

Continua l’ottimo campionato dell’Allianz Sesto San Giovanni, che sale al sesto posto in classifica a dieci punti. Le lombarde hanno sconfitto la Givova Battipaglia per 76-62. Pugliesi ancora ferme a zero punti ed ormai ad un passo dalla retrocessione.

Loading…

Loading…

Questi i tabellini delle partite

UMANA REYER VENEZIA – PALL.VIGARANO 95-50 (24-13, 19-18, 24-13, 28-6)

Venezia: Petronyte 18, Steinberga 14, Bestagno 13

Vigarano: Natali 11, Kunaiyi 11, Kinard 8

FAMILA SCHIO – LIMONTA SPORT COSTA MASNAGA 77-44 (20-12, 22-12, 17-8, 18-12)

Schio: Andrè 14, Keys 11, Lisec 10

Costa Masnaga: Villa 14, Allievi 8, Frost 6

USE SCOTTI ROSA EMPOLI – PASSALACQUA RAGUSA 61-82 (17-14, 23-19, 15-25, 6-24)

Empoli: Morris 15 Mathias 14, Ramò 12

Ragusa: Hamby 22, Romeo 13, Tagliamento 12

O.ME.P.S. GIVOVA BATTIPAGLIA – ALLIANZ SESTO SAN GIOVANNI 62-76 (18-21, 17-17, 13-22, 14-16)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo