Basket femminile 3×3: definita la composizione delle due squadre italiane al torneo di Parigi

Saranno due le formazioni italiane in gara al torneo internazionale di basket femminile 3×3 di Parigi, denominato National Teams 3×3 Tournament, che l’Italia affronterà da venerdì a domenica. Non sarà l’unica fattispecie del genere: ci saranno anche tre quartetti francesi e due olandesi, mentre la Svizzera ne presenta uno.

Di seguito la composizione dei due team azzurri:

ITALIA BIANCA – Sara Bocchetti, Marcella Filippi, Olbis Futo André e Chiara Consolini

ITALIA BLU – Debora Carangelo, Giulia Rulli, Valeria Trucco e Martina Bestagno

Queste le parole di Andrea Capobianco, da quest’anno al timone anche del 3×3: “Siamo in un momento della preparazione in cui dobbiamo confrontarci con squadre di prima fascia e il Torneo di Parigi è l’occasione per provare a giocare tutte con il passo di quello che sarà il PreOlimpico di marzo. Purtroppo abbiamo avuto la defezione per infortunio di Rae Lin D’Alie, ciò non ci esime dal verificare le capacità delle giocatrici nel 3×3 sia a livello individuale sia di squadra al massimo livello. Abbiamo lavorato molto sull’attenzione e sul limitare al massimo palle perse e rimbalzi offensivi agli avversari, così come in attacco abbiamo lavorato sull’iniziativa e sulla capacità di autonomia della giocatrice. In difesa abbiamo iniziato a dare le prime regole, all’interno delle quali, anche qui, è importante l’autonomia della giocatrice. In ogni caso, nel 3×3, è importante la capacità di reagire, di non avvilirsi in caso di errore e di tornare a giocare subito con intensità e a testa alta. Su questo abbiamo posto la massima attenzione“.

Nelle scorse ore è stata comunicata la sostituzione di D’Alie con Bocchetti.

Questo il calendario completo del torneo:

7 febbraio

17:00 Svizzera-Italia Blu

17:45 Olanda-Italia Bianca

18:15 Italia Blu-Olanda 2

19:00 Italia Bianca-Francia 2

8 Febbraio

11:15 Italia Bianca-Francia 1

11:45 Italia Blu-Francia 3

12:30 Italia Blu-Francia 2

12:45 Italia Bianca-Olanda 2

17:45 Italia Bianca-Italia Blu

18:15 Italia Bianca-Francia 3

18:45 Francia 1-Italia Blu

9 febbraio

10:30 Italia Bianca-Svizzera

11:00 Italia Blu-Olanda

11:30 Final Round

Foto: fiba.basketball 3×3 Europe Cup 2019