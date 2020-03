Basket femminile: Cecilia Zandalasini torna in WNBA per il 2020, ancora con le Minnesota Lynx

Cecilia Zandalasini, dopo un anno di pausa legato prima agli Europei e poi alla necessità di recuperare da qualche acciacco fisico, è pronta a tornare in WNBA nei prossimi mesi. Le Minnesota Lynx, la franchigia nella quale milita oltreoceano dal 2017, ha infatti ufficializzato il ritorno in squadra della giocatrice del Fenerbahce, che nel 2018, dopo un periodo di sostanziale apprendistato, aveva iniziato a guadagnare minuti, fiducia, spazio e punti.

Rispetto ad allora le cose, all’interno del roster delle Lynx, sono cambiate in maniera piuttosto rilevante: Maya Moore ha messo in pausa la propria carriera cestistica per dedicarsi a un caso di giustizia che le sta molto a cuore, Rebekkah Brunson si è ritirata ed è diventata assistente sempre delle Lynx, Seimone Augustus, dopo 14 anni, ha lasciato per andare alle Los Angeles Sparks, e anche Lindsay Whalen ha appeso le scarpe al chiodo dopo la stagione 2018. Per quel che riguarda l’annata in arrivo, oltre a conferme come la britannica Temi Fagbenle e la veterana Sylvia Fowles, ultima delle superstar del vittorioso 2017, ci sono novità anche internazionali, come la brasiliana Damiris Dantas e la guardia Rachel Banham, arrivata all’interno di uno scambio in cui le Connecticut Sun ricevono una scelta al secondo giro del draft 2021.

Zandalasini, dopo aver esordito nel 2017 con le Lynx a stagione in corso, nel 2018 ha chiuso a 5.7 punti di media con il 40.9% dal campo in più di 16 minuti di media. In quell’anno, Minnesota non è riuscita ad andare al di là del primo turno di playoff contro le Sparks, mentre nel 2019 la corsa si è fermata allo stesso modo, ma contro le Seattle Storm.

La nuova stagione WNBA avrà il suo primo momento importante il 17 aprile con il draft, mentre la stagione regolare comincerà il 15 maggio. Dall’11 luglio al 13 agosto ci sarà lo stop dovuto alle Olimpiadi, con ripresa il 16 agosto e fine della regular season il 20 settembre. Non è ancora nota la data di inizio dei playoff e delle Finals, con queste ultime che si svolgeranno però inevitabilmente nel mese di ottobre.

Loading…

Loading…

La franchigia ha annunciato il ritorno di Zandalasini con una simpatica serie di sei (più uno) tweet.

. 🇮🇹🇮🇹🇮🇹

🇮🇹 🇮🇹

🇮🇹 🇮🇹

🇮🇹🇮🇹🇮🇹

🇮🇹

🇮🇹

🇮🇹 — Minnesota Lynx (@minnesotalynx) February 29, 2020

CECI IL GRANDE@ceciznd is back for 2020!!!! pic.twitter.com/UmzXR44vQj — Minnesota Lynx (@minnesotalynx) February 29, 2020

It’s been a while since we’ve had to tweet in Italian… please forgive us. 😉 La Grande

La Grande

La Grande https://t.co/a2VrijoR16 — Minnesota Lynx (@minnesotalynx) February 29, 2020

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo