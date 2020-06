Basket femminile: Chicca Macchi-Venezia, è separazione. Futuro incerto per la veterana azzurra

<!– –>

Dopo due stagioni si interrompe l’avventura di Laura Macchi, per tutti Chicca, all’Umana Reyer Venezia. La società orogranata ha infatti comunicato la separazione dalla nativa di Varese, che ha chiuso in campionato a 5.2 e 2.6 punti di media nelle ultime due annate.

Si apre ora un momento di incertezza per la giocatrice, che avrebbe dovuto dare l’addio alla pallacanestro quest’anno. La pandemia, invece, ha rimesso tutto in discussione, ed è Macchi stessa ad ammettere i suoi dubbi in un passaggio delle sue parole pubblicate dal sito della Reyer: “E’ stato difficile rinunciare, ma in questo momento ho bisogno di prendermi del tempo per riflettere anche sul mio futuro cestistico. Doveva essere la mia ultima stagione come giocatrice e purtroppo avevo immaginato un finale totalmente diverso, ma ovviamente questo non è dipeso da nessuno“.

Una carriera, quella dell’azzurra, che non ha bisogno di presentazioni: in Serie A1 sette anni alla Pool Comense, uno a Ribera, undici a Schio, mezzo a Napoli e 18 mesi a Venezia. In mezzo, l’avventura in WNBA per gli anni 2004 e 2005, quando Michael Cooper, ex leggenda dei Los Angeles Lakers che ebbe anche una stagione a Roma, al Messaggero, decise di portare lei e Raffaella Masciadri oltreoceano, alle Sparks, per dar loro modo di mostrare il proprio talento allo Staples Center.

