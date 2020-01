Basket femminile, colpaccio Schio con Kursk e vince anche Venezia nella Euroleague 2020

Doppio successo italiano nell’Eurolega femminile con le vittorie della Reyer Venezia sul Gelecek Koleji Cukurova e della Famila Schio sulle vicecampionesse d’Europa della Dynamo Kursk. Due successi netti e importanti, soprattutto per Schio che consolida la seconda posizione in classifica.

Le prime a scendere in campo è la Reyer Venezia che contro le turche del Gelecek Koleji Cukurova si impone al termine di un match dominato fin dal primo quarto. Sono due triple della Steinberga a portare le venete avanti 14-5 e, allo scadere del primo quarto, un altro canestro dalla distanza, questa volta di Elisa Penna, chiude il parziale sul 21-10 per Venezia. Sono sempre i tiri da lontano a premiare le padrone di casa, che nel secondo quarto allungano nuovamente fino a +15 e vanno all’intervallo avanti 37-24.

La formazione turca prova una reazione nel terzo quarto, la Reyer è in difficoltà, segna poco e subisce troppo e a quattro minuti dall’ultimo intervallo si ritrova sul 44-42 e match completamente riaperto. Reagiscono le padrone di casa nel finale con Jolene Anderson, che prima mette una tripla e poi due liberi che chiudono il quarto sul 53-44. Un nuovo parziale di 7-0 del Gelecek Koleji Cukurova riporta le ospiti a -2 dopo circa tre minuti di gioco, ma ancora una volta Venezia non demorde, reagisce e trova i canestri di Jolene Anderson e Valeria De Pretto per il break decisivo e match che si chiude sul 70-61. Venezia alla terza vittoria che vale il sesto posto, a due successi dal quarto posto.

Vittoria bellissima e importantissima, invece, per Schio in casa contro la Dynamo Kursk. Dura un tempo l’equilibrio tra le venete e le vicecampionesse in carica, con le padrone di casa che arrivano anche a +7 e chiudono i primi dieci minuti avanti 17-12. Ma è il secondo quarto a far capire che è la serata giusta per la Famila Schio. Il Kursk si porta a -3 in avvio, ma poi un parziale di 11-0 per Francesca Dotto e compagne fa volare via le padrone di casa che vanno al riposo lungo avanti 42-27.

Non cambia la musica nella terza frazione, con le venete che non solo controllano senza difficoltà il match, ma che trovano anche i canestri per mettere ancora più distanza tra loro e le avversarie e chiudere il quarto in vantaggio per 63-38. L’ultima frazione è, dunque, di relax per la Lisec e compagne che concedono di più alle russe che, così, possono limitare i danni e cedere, alla fine, 70-53. Da evidenziare i 21 punti di Sandrine Gruda, i 17 di Eva Lisec, ma anche il 3/3 di Sabrina Cinilli da tre punti. Una vittoria che permette a Schio di confermare la seconda posizione nel girone e di allungare proprio sulla Dinamo Kursk, quarta a due successi di distanza.

Foto: fiba.basketball/euroleaguewomen