Basket femminile, Eurolega 2019-2020: Fenerbahce-Schio 58-43. Cecilia Zandalasini vince il big match contro le campionesse d’Italia

Cade a Istanbul la Famila Wuber Schio, nel big match di Eurolega femminile 2019-2020 con il Fenerbahce di Cecilia Zandalasini. Il match ha visto le padrone di casa dominare in lungo e in largo, mentre le campionesse d’Italia hanno avuto grossissime difficoltà a fare canestro. Con questo successo le turche restano sole al comando del gruppo B con il record di 4-1, mentre le venete sono, ora, ferme sul 3-2.

Il Fener comincia subito fortissimo e piazza un parziale di 12-2 in apertura, propiziato, in particolar modo, da una scatenata Elizabeth Williams. Schio, tuttavia, grazie a Battisodo, De Shields e Cinili riesce a ridestarsi un minimo e a concludere il primo periodo sotto di sette sul 16-9.

Il secondo quarto riprende con un jump shot mandato a bersaglio da parte di Cinili. Le turche, però, rispediscono subito indietro Schio grazie a un parziale di 6-0. Gruda e De Shields non ci stanno e controbattono, permettendo alle campionesse d’Italia di tornare a -5 sul 22-17. Iagupova, però, decide di preme sull’acceleratore, segna cinque punti, poi arma la mano di Stone che con un lay up riporta il vantaggio delle padrone di casa in doppia cifra. Cakir, in seguito, segna anche la bomba del +14. Schio è allo sbando e alla pausa lunga si va con il sodalizio veneto sotto 36-20.

Questo si rivelerà essere lo strappo decisivo. La difesa del Fener soffoca l’attacco di Schio, e nei primi dieci minuti del secondo tempo le venete segnano appena sette punti. Il quarto periodo si trasforma, così, in una passerella per le padrone di casa che vincono con il risultato finale di 58-43

TABELLINO FENERBAHCE – FAMILA WUBER SCHIO 58-43 (16-9, 20-11, 14-7, 8-16)

FENERBAHCE: Cakir 9, Iagupova 15, Stokes 4, Williams 11, Zandalasini 4, Canitez 3, Cora 2, Cruz 4, Nicholls 4, Topuz, Uzun 2

SCHIO: Cinili 4, De Shields 15, Dotto 2, Gruda 11, Harmon, Andre 2, Battisodo 3, Chagas, Fassina, Keys 1, Lisec 5

Credit: Ciamillo