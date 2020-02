Basket femminile, Eurolega 2019-2020: Girona-Schio 65-53, le venete sprecano il match point per i quarti

Cade malamente la Famila Wuber Schio a Girona nella penultima giornata di Eurolega femminile, e la corsa ai quarti di finale si complica tantissimo per le venete. Con la sconfitta di Sopron a Kursk, infatti, Schio aveva il match point per andare avanti in Eurolega, ma il ko in Spagna vede ora cinque squadre in corsa per i quarti e settimana prossima sarà sfida da dentro o fuori proprio con Sopron a Schio.

Inizio difficile per Schio, che nei primi tre minuti non riesce a trovare il canestro, ma ha pochi tiri a disposizione, anche se la mira non eccelsa limita al massimo le spagnole, che vanno solo sul 3-0 nei primi 300 secondi di gara. Servono due liberi per smuovere il tabellino veneto, poi è la Harmon a dare il primo vantaggio a Schio, in un match con percentuali di tiro bassissime, soprattutto per le padrone di casa, con un 1/9 dal campo. Crescono, invece, Gruda e compagne e si portano avanti sul 5-8, quando Leonor Rodriguez subisce un fallo su un tiro da tre e Schio va a +5. Girona che diventa più falloso, venete che ne approfittano con i tiri liberi, ma una tripla di Abby Bishop riaccende il pubblico spagnolo. Primo quarto che si chiude sul 13-8 per Schio.

Il secondo parziale inizia come il primo, con Schio che fatica sotto canestro, Girona che accorcia il distacco e a metà quarto, con un parziale di 7-2, arriva il pareggio. Si va avanti punto a punto, con le venete che soffrono al tiro (Gruda ha 1/9 dal campo a 2 minuti dall’intervallo), mentre Girona si affida alle triple (3/6) per restare in partita e il canestro allo scadere di Laia Palau chiude il primo tempo sul 26-27 per Schio.

a inizio ripresa arriva il sorpasso e l’allungo delle spagnole, con Schio che soffre in particolare Magali Mendy, autrice di 15 punti, ma una tripla di Dotto riporta le ospiti a -1. Girona fa male dalla distanza, allunga ancora con una tripla (3/5 nel quarto), mentre la panchina di Schio si prende anche un tecnico per le proteste. Tanti errori, però, da entrambe le parti e nessuna delle due squadre che riesce a dare la spallata decisiva al match, con entrambe le squadre ampiamente sotto il 40% di realizzazione. Ancora un quarto, però, dove le padrone di casa giocano meglio e che si chiude con Girona avanti 46-42.

Loading…

Loading…

E Schio, ancora una volta, inizia male il quarto, viene tradita al tiro dalle sue cecchine e Girona vola a +8. Le venete ora non riescono a reagire, lasciano il parquet in mano a Girona che allunga fino alla doppia cifra. Match che, così, si chiude sul 65-53. Ora Schio è a 7 vinte, come BLMA e Feminin. Con sei vinte, invece, ci sono Sopron e Kursk, con tutte e cinque le squadre che, dunque, a un turno dalla fine restano in corsa per i quarti di finale dietro la già qualificata Fenerbahce. E settimana prossima, a Schio, arriva proprio Sopron in un match da dentro o fuori.

IL TABELLINO DI GIRONA – FAMILA WUBER SCHIO 65-53 (8-13, 18-14, 20-15, 19-11)

GIRONA: Araujo 9, Coulibaly 4, Elonu 8, Mendy 16, Palau 6, Andusic, Bagaria, Bishop 5, Martinez, Soler, Vasic 6, Xargay 11

SCHIO: Cinili, Dotto 11, Gruda 9, Harmon 8, Lisec 2, Andre, Battisodo 2, Chagas, Fassina, Keys 7, Rodriguez 14

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

duccio.fumero@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fiba.basketball