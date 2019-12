Basket femminile, Eurolega 2019-2020: Venezia sconfitta nettamente in Francia dal Bourges per 68-45

Sesta sconfitta nell’Eurolega di basket femminile per la Reyer Venezia, che cade nettamente sul campo delle francesi del Bourges per 68-45. Le venete restano in questo modo al penultimo posto e nel prossimo turno giocheranno uno scontro decisivo per rimanere in Europa (quinta e sesta vanno in EuroCup) contro il Gelecek Koleji Cukurova.

Tra le fila delle francesi grande partita di Alexia Chartereau, miglior marcatrice dell’incontro con 20 punti, e di Elin Eldebrink (16 e 8 assist). Venezia ha pagato la serata terribile al tiro di Anete Steinberga, autrice di soli due punti con 1/10 complessivo al tiro, mentre non sono bastati gli 11 di Jolene Anderson.

Partita che si è subito messa male per Venezia, la quale si è trovata sotto di sette punti alla prima sirena (18-11). La musica non è cambiata neanche nel secondo quarto, con le francesi in pieno controllo che hanno allungato sul +17 (37-20). Nei restanti venti minuti il Bourges ha prima amministrato il vantaggio e poi ha dilagato nel finale, con il parziale nell’ultimo quarto di 21-12 in proprio favore.

Questo il tabellino della partita:

BOURGES BASKET – REYER VENEZIA 68-45 (18-11, 19-9, 10-13, 21-12)

Bourges: Astier, Eldebrink 16, Hamaoui, Rupert 4, Toure, Achonwa 9, Chartereau 20, Coleman 11, Dubied, Godin 6, Michel 2.

Venezia: Carangelo 7, De Pretto 5, Meldere, Penna 3, Petronyte 9, Anderson 11, Bestagno 4, Gorini 2, Steinberga 2, Macchi 2.

Foto: FIBA