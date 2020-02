Basket femminile, Eurolega 2020: Praga-Venezia 89-57, non c’è storia per le venete

Cade a Praga, ma era prevedibile, l’Umana Reyer Venezia nella penultima giornata di Eurolega femminile, ma resta ancora saldamente in corsa per un posto in Eurocup. Con la sconfitta del Castors Braine da parte del Gelecek Koleji Cukurova, infatti, Venezia sale al quinto posto nel gruppo A, posizione che dovrà difendere tra una settimana contro una diretta rivale, Riga, nello sprint finale per conquistare il pass.

Servono tre minuti, infatti, alle padrone di casa per prendere le misure di Venezia e tra il 3′ e il 5′ del primo quarto mettere a segno un parziale di 10-0 che fa scappare Praga sul 12-2. Reagisce Venezia con la tripla di Anete Steinberga, che replica al 7′ per il -5. La Reyer si avvicina fino al -4, ma negli ultimi 90 secondi di quarto la squadra ceca accelera nuovamente e chiude il primo quarto sul 22-12. Musica che non cambia nel secondo quarto, anzi, con Alyssa Thomas a far impazzire Venezia e Praga che scappa via fino al +16 dopo circa 3 minuti di gioco. Divario che sale a +20, con Venezia incapace di rispondere al dominio delle padrone di casa e, così, il primo tempo si chiude sul 45-27 per Praga.

Il trend non cambia a inizio secondo tempo, con le padrone di casa a controllare, allungare e arrivando anche a toccare il +30. Nel finale di quarto, però, Venezia si scuote, trova qualche buon canestro con Gintare Petronyte e Jolene Anderson e si rifà leggermente sotto chiudendo il quarto sul 69-44. Così anche l’inizio dell’ultimo quarto vede le venete tenere il parquet e arrivare fino al -22. Ma con il passare dei minuti le percentuali di Venezia tornano a crollare, Praga torna ad allungare e chiude a +32, confermandosi troppo forte per Venezia e vincendo 89-57. Tra le venete spiccano Steinberga (17 punti) e Petronyte (16), ma in negativo va evidenziato il 33.33% nei tiri da due, con Venezia che ha limitato i danni con 7/16 triple (contro l’1/15 di Praga), soprattutto grazie al 3/3 della Steinberga.

IL TABELLINO DI PRAGA – VENEZIA 89-57 (22-12, 23-15, 24–17, 20-13)

PRAGA: Elhotova 13, Ouvina 6, Rezan 10, Thomas 21, Vukosavljevic 9, Halatkova, Jones 24, Oblak 2, Sipova, Sklenarova, Vorackova 4

VENEZIA: Anderson 3, Carangelo, De Pretto, Petronyte 16, Steinberga 17, Bestegno 5, Gorini 4, Macchi 1, Pastore 2, Penna 9



