Basket femminile, Eurolega 2020: Schio spettacolo, sbanca Montpellier ed è seconda nel girone! Venezia eliminata, corre per l’EuroCup

Notte di Eurolega femminile, con l’undicesima giornata per due delle maggiori potenze del basket italiano degli ultimi anni, con destini diversi. Il Famila Schio compie un’altra impresa, andando a vincere a Montpellier (o meglio a Lattes, appena fuori dall’ottava città più popolosa di Francia), sul campo del BLMA, con uno straordinario ultimo quarto, mentre la Reyer Venezia, pur lottando, deve cedere al Nadezhda di Orenburg abbandonando i sogni di quarti di finale.

BLMA MONTPELLIER-FAMILA SCHIO 60-73 (19-12, 35-32, 54-54)

Nella metà iniziale del primo quarto nessuna delle due formazioni sembra poter davvero prendere il largo, con Gruda per le ospiti e Williams per le padrone di casa che fungono da punti di riferimento realizzativi. Lentamente, ma inesorabilmente, è proprio Williams a segnare il finale di periodo, che vede il BLMA portarsi avanti sul 19-12. Harmon e Gruda cercano di ridurre le distanze, ma il massimo che accade, nei primi cinque minuti del secondo quarto, è che il Famila arrivi fino al -5 (23-18). Tchatchouang, Milapie e Whitcomb si rivelano spine nel fianco nella difesa delle campionesse d’Italia, che però non si perdono d’animo e, dallo svantaggio di 35-24, costruiscono una buona risalita con Harmon, Gruda e due liberi di Dotto che le lasciano sotto 35-32 all’intervallo.

Dagli spogliatoi ritorna sempre la stessa Williams, che cerca di tenere subito a distanza il Famila (40-34), solo per poi guardare un parziale di 0-6 tutto di Gruda che significa 40-40. Poche si inseriscono in quello che diventa un duello quasi personale tra le due giocatrici: da una parte Whitcomb riprende a segnare con una certa continuità, dall’altra prima Harmon e poi Rodriguez contribuiscono a tenere il Famila in scia; con due liberi di Lisec si entra in parità (54-54) nell’ultimo periodo. Quello che accade nei primi sei minuti del quarto conclusivo è ciò che porta a Schio il successo: la difesa non concede più nulla (e, anche quando concede, vede tutti i tiri del BLMA uscire), Rodriguez si trasforma in una macchina, Gruda continua a dominare, Lisec piazza la tripla del 54-71, che vuol dire parziale di 0-19 complessivo. Quando Peddy segna i primi due punti casalinghi dopo quasi sette minuti e mezzo, ormai è tardi: il Famila espugna anche Montpellier e vola al secondo posto del girone B, alle spalle del solo Fenerbahce, in visita al PalaRomare, assieme alla grande ex Cecilia Zandalasini, martedì prossimo.

TOP SCORER

BLMA: Williams 22, Whitcomb 17, Tchatchouang 6

SCHIO: Gruda 28, Rodriguez 16, Harmon 14

UMANA REYER VENEZIA-NADEZHDA 61-63 (15-19, 27-30, 38-49)

Dopo un inizio equilibrato, ma complesso per le mani delle giocatrici (3-7 dopo cinque minuti, con lunghi periodi senza canestri), Turner segna e orchestra, Wheeler colpisce da tre e la formazione di Orenburg va sull’8-18. La risposta ha il nome, i punti e gli assist di Chicca Macchi, che piazza la tripla del -7 e manda a segno Anderson prima e Gorini poi per il 15-19 di fine primo quarto. Nei primi tre minuti del secondo periodo il copione somiglia a quello del primo, con un unico punto ospite di Namok dalla lunetta. Venezia si rianima con De Pretto e Steinberga, trovando poi la parità a quota 22 con la tripla di Anderson, che poi firma anche il sorpasso sul 25-24 a 2’41” dall’intervallo. Wheeler, Nizamova e Razheva consentono al Nadezhda di chiudere la prima metà di gara avanti di tre punti.

Al ritorno sul parquet, però, le cose si mettono male per la Reyer, che dopo il -2 di Carangelo da oltre l’arco subiscono la furia di Erica Wheeler, protagonista assoluta dell’allungo Nadezhda sul 34-49. Le padrone di casa riescono a ricucire un po’ con un parziale di 4-0 alla penultima sirena, per poi riuscire a mettere in piedi una gran difesa che chiude quasi ogni linea offensiva alle ospiti. Un primo tentativo di riaggancio firmato Anderson-Bestagno lo fermano Wheeler e Turner, ma il secondo è quello buono: Gorini, Anderson e Steinberga firmano, a 2′ dalla fine, il pari a quota 59. La Reyer ha tre possessi in fila per andare avanti, ma non ha molta fortuna, mentre dall’altra parte Verameyenka segna il nuovo +2. Petronyte guadagna due liberi e li segna, dall’altra parte Turner salta Bestagno in velocità e appoggia il nuovo +2. Ticchi chiama time out, Venezia decide di giocarsi tutti gli ultimi 24 secondi. Il tiro del pari in entrata ce l’ha Macchi, ma sbaglia: il Nadezhda è già ai quarti, la Reyer rimane in corsa solo per andare in EuroCup tramite il quinto o sesto posto del girone A. Proprio in questo raggruppamento sono già decise le partecipanti ai quarti con tre partite da giocare: Ekaterinburg, USK Praga, Bourges e Nadezhda.

TOP SCORER

VENEZIA: Anderson 17, Petronyte 13, Bestagno 10

NADEZHDA: Wheeler 27, Turner 10, Razheva e Shilova 5

