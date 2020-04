Basket femminile, Europei 2021: calendario, date, programma, orari e tv

È notizia di qualche giorno fa il rinvio degli Europei 2021 di pallacanestro maschile, che la FIBA ha deciso di riprogrammare per il 2022 con le nuove date previste approssimativamente tra l’1 e il 18 settembre. Per quanto riguarda gli Europei di basket femminile, invece, è stata presa una decisione opposta, ossia è stato confermato che si svolgeranno nel 2021, per la precisione nel periodo tra il 17 e il 27 giugno.

Al momento sono ancora in corso le qualificazioni alla massima rassegna continentale. L’Italia, inserita nel girone D insieme a Repubblica Ceca, Danimarca e Romania, ha giocato le prime due partite in programma con esiti alterni: ko casalingo contro la formazione ceca, vittoria esterna contro le danesi. Ricordiamo che ad ottenere il pass per la fase finale degli Europei saranno le squadre vincitrici dei nove raggruppamenti e le cinque migliori seconde, che, unite alle nazioni ospitanti (Francia e Spagna), andranno a comporre il quadro delle 16 partecipanti. Da calendario, ecco le prossime partite delle azzurre:

12 novembre 2020: Romania-Italia

15 novembre 2020: Repubblica Ceca-Italia

4 febbraio 2021: Italia-Danimarca

7 febbraio 2021: Italia-Romania

BASKET FEMMINILE, EUROPEI 2021: CALENDARIO, DATE E TV

Periodo: 17-27 giugno 2021

Nazioni ospitanti: Francia e Spagna

Sedi: AccorHotels Arena di Parigi (Francia), Palais des Sports de Gerland di Lione (Francia), Pavelló Municipal Font de San Lluís di Valencia (Spagna)

Tv: possibile copertura su Sky Sport

