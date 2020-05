Basket femminile, Europei 2021: fase finale a Valencia. Nessuna decisione su Eurolega ed Eurocup

La fase finale degli Europei 2021 di basket femminile si disputerà a Valencia (Spagna) e non in Francia. L’Europe Board della FIBA, riunitosi virtualmente nella giornata odierna, è giunto a questa conclusione. In terra iberica si disputeranno anche i match di due gruppi della fase a gironi mentre gli altri andranno in scena in Francia, in una città ancora da definire.

Per quanto riguarda le competizioni per club, attualmente sospese a causa della pandemia, non è stata ancora presa una decisione. Ci si tornerà sopra a giugno quando si potrebbe decidere se disputare una Final Eight per Eurolega ed Eurocup (sono coinvolte Schio e Venezia) oppure se annullare definitivamente i tornei. Prolungato il processo di selezione per le candidature all’organizzazione degli Europei femminili 2023 e di quelli maschili 2025.

Credit Ciamillo