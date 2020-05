Basket femminile: Famila Schio, colpo Natasha Cloud, campionessa WNBA con le Washington Mystics

<!– –>

Il terzo acquisto del Famila Schio mette una volta di più in chiaro le cose in vista della stagione 2020-2021 e, se la FIBA ne dovesse decidere la ripresa tramite Final Eight, dell’Eurolega. Arriva nella società Campione d’Italia, infatti, Natasha Cloud, senza dubbio il colpo di mercato più importante di una sessione che ha già visto diversi movimenti in chiave tanto italiana quanto estera, con Lucca, Venezia e Ragusa che si stanno facendo particolarmente vedere.

Natasha Cloud, 28 anni, di Broomall, in Pennsylvania, è dal 2015 parte delle Washington Mystics. Con la franchigia ha vinto lo scorso anno il titolo WNBA, viaggiando a 9 punti di media a gara, ma soprattutto realizzandone 18 nella decisiva quinta partita di finale. Nel suo ruolo di guardia ha anche notevoli qualità a rimbalzo (nell’ultima estate americana ne ha raccolti 5.6 ad allacciata di scarpe). Prima di arrivare a Schio, nelle stagioni in cui ha giocato lontano dagli States ha militato per un anno in Turchia, al Besiktas, e ha poi giocato alle Townsville Fire, l’unico team professionistico femminile in tutta la parte nord dell’Australia.

Nel mercato in corso Schio aveva già acquisito Giorgia Sottana e Valeria De Pretto; i movimenti scledensi, però, sono tutt’altro che finiti su entrambi i fronti, con i trasferimenti di giocatrici che, tanto in Italia quanto in Europa, stanno ridisegnando in maniera importante una certa parte della mappa, insieme alle questioni legate alla pandemia di coronavirus.

