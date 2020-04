Basket femminile, Final Eight a settembre per Eurolega ed EuroCup? A maggio la decisione definitiva

La FIBA apre uno spiraglio per la prosecuzione delle competizioni europee che riguardano il basket femminile, ossia Eurolega ed EuroCup. La notizia è giunta direttamente da un comunicato della Federazione Internazionale di pallacanestro, che ha presentato la possibilità di disputare delle Final Eight tra settembre e ottobre per decretare le squadre vincitrici. Ad ogni modo, la decisione definitiva verrà presa soltanto a maggio. Di seguito il comunicato della FIBA, che fa riferimento anche alla FIBA Europe Cup, la quarta competizione maschile a livello europeo.

“Riguardo alle tre competizioni europee FIBA 2019-2020 che sono state sospese fino al termine della stagione (Eurolega femminile, EuroCup femminile, FIBA Europe Cup), il Consiglio d’amministrazione concorda sul fatto che la migliore opzione possibile per dare una soddisfacente chiusura a queste tre competizioni sia organizzare dei tornei a settembre e/o ottobre 2020 nei seguenti format – una final Four per la FIBA Europe Cup, una Final Eight per l’Eurolega femminile e una Final Eight per l’EuroCup femminile. Ogni torneo sarà organizzato in un’unica sede. La FIBA Europe consulterà ora tutti i club e le Federazioni Nazionali per cercare di raggiungere un accordo tra tutte le parti in causa prima che a maggio venga presa una decisione definitiva“.

Credit: Ciamillo