Basket femminile, Francesca Dotto out per quasi tutta la prossima stagione causa infortunio

Nella serata dell’annuncio del ritorno di Giorgia Sottana alla Famila Schio, arriva anche una pessima notizia per i tifosi della squadra veneta e per tutti gli appassionati italiani di basket femminile. Il GM di Schio, Paolo De Angelis, ha infatti rivelato nel corso di una diretta Facebook organizzata dalla società che Francesca Dotto sarà costretta a saltare quasi tutta la prossima stagiona a causa di un infortunio.

La 27enne nativa di Camposampiero, playmaker delle scledensi e della Nazionale italiana, dovrà risolvere qualche problema fisico e proverà a rientrare nell’ultima fase della prossima annata agonistica. Quasi certa a questo punto la sua assenza con la maglia azzurra nelle prossime due finestre dedicate alle qualificazioni per gli Europei 2021, in programma a novembre 2020 (in trasferta con Romania e Repubblica Ceca) e a febbraio 2021 (in casa con Danimarca e Romania).

erik.nicolaysen@oasport.it

Credit: Ciamillo