Basket femminile: Giorgia Sottana torna a Schio! Primo colpo di mercato delle venete

Ormai manca solo il comunicato ufficiale della società, ma si può già dare per certo che nella prossima stagione Giorgia Sottana giocherà per la Famila Schio. Ad annunciare la notizia è stato direttamente Paolo De Angelis, GM del club veneto, nel corso di una diretta Facebook in cui è stato così ufficializzato il primo vero grande colpo di mercato per quanto riguarda il basket femminile in vista della prossima annata agonistica.

Ricordando che il campionato di Serie A1 2019-2020 è stato annullato definitivamente senza assegnare lo scudetto e congelando le retrocessioni, Sottana tornerà a vestire la maglia arancione del team veneto dopo tre annate all’estero passate tra Francia (Montpellier e Flammes Carolo) e Turchia (Fenerbahce). In precedenza, la guardia classe 1988 aveva militato tra le fila del roster scledense dal 2012 al 2017 conquistando quattro scudetti e quattro Coppe Italia.

Credit: Ciamillo