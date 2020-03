Basket femminile, il Presidente di LBF Massimo Protani chiede la sospensione definitiva di Serie A1 e A2 alla FIP

Si muovono le acque anche ai piani alti della pallacanestro italiana. Il Presidente della LegaBasket Femminile, Massimo Protani, con una lettera indirizzata a Gianni Petrucci, numero 1 della FIP, e inoltrata alla Gazzetta dello Sport, ha le idee ben chiare in mente: conclusione anticipata dei campionati di A1 e A2 per l’annata 2019-2020.

Nel testo della lettera, Protani chiede “la sospensione definitiva con annullamento della stagione sportiva 2019/2020 per quanto riguarda la Serie A1 e la Serie A2, perché non ci sono più i presupposti per continuare i campionati che abbiamo cercato di tenere in vita e di programmare una futura ripresa nei minimi dettagli, il tutto in questo momento di estrema difficoltà che purtroppo attanaglia l’intero nostro amato Paese. Una decisione volta a creare il minor numero possibile di disagi nei confronti delle società e dei presidenti, che investono tanto tempo e ingenti risorse per amore della pallacanestro femminile e che, come tutti, ora stanno fronteggiando il problema di questa difficile emergenza sanitaria. Insieme al consiglio direttivo LBF abbiamo valutato l’idea di disputare, qualora le disposizioni governative lo permettano, le Final Eight di Coppa Italia di Serie A1 e Serie A2 a fine giugno con le sole giocatrici italiane o, in alternativa, far disputare queste due manifestazioni nel precampionato della prossima stagione sportiva 2020/2021 durante il mese di settembre. Quest’ultima proposta tiene sicuramente conto di tanti fattori, tra cui quello di tutelare la programmazione delle società e non affievolire l’interesse per la prossima stagione, dando subito così un forte segnale di ripresa, necessario per non abbattere l’entusiasmo e la passione che in questi anni ci ha sempre contraddistinto“.

Al momento dello stop, in Serie A1 20a, 22a e 23a giornata non erano state completate, la 21a non era stata giocata e dunque l’ultimo turno disputato al completo era il 19°. Con 21 partite disputate il Famila Schio aspettava di capire, a livello sportivo, se sarebbe stata raggiunto a quota 38 punti. In A2, invece, sono rimaste incomplete 23a e 24a giornata nel girone Sud, 22a e 24a nel girone Nord, dove non è stata disputata la 23a. Sempre con il dovuto beneficio d’inventario dato dalla disparità di partite a Sud in testa si trova Campobasso con 34 punti e a Nord Moncalieri con 38.

federico.rossini@oasport.it

Credit: Ciamillo