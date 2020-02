Basket femminile: il TTT Riga non va a giocare contro Venezia a Lubiana per l’Eurolega causa coronavirus e chiede di rimandare il match

Come preannunciato dalla stampa ungherese poche ore fa, anche la squadra lettone del TTT Riga si rifiuta di andare a giocare a Lubiana l’ultimo turno di Eurolega femminile contro l’Umana Reyer Venezia, a causa dei potenziali rischi connessi alla diffusione del coronavirus COVID-19.

La nota ufficiale del club lettone, a supporto della propria decisione di non viaggiare verso la Stozice Arena della capitale slovena (dove si sarebbe giocato a porte chiuse) cita il numero importante di contagiati nel Veneto, oltre alla cancellazione del Carnevale di Venezia. Esperti del Ministero della Sanità lettone hanno consigliato di ponderare la decisione di recarsi a Lubiana, e di qui la rinuncia a effettuare il viaggio da parte della società della capitale lettone.

Il TTT Riga, inoltre, chiede contestualmente che la partita sia giocata comunque, ma non domani, bensì in un altro giorno, al fine di assicurare comunque la regolare conclusione della fase a gironi di Eurolega, visto che si tratta dell’ultima giornata.

Sia Riga che Venezia non possono più competere per i quarti di finale, ma l’incontro è ugualmente decisivo in quanto designa le squadre che andranno al quinto e sesto posto, e dunque disputeranno le fasi conclusive dell’Eurocup.

Nella giornata di ieri, anche Sopron si è rifiutata di andare a disputare il match contro il Famila Schio a Lubiana.

