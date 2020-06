Basket femminile: la Dinamo Sassari pronta a sbarcare in Serie A1, anche Campobasso nella lista provvisoria

<!– –>

Ci sarebbero anche la Dinamo Sassari e Campobasso tra le 16 squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie A1 femminile. Questo è quanto riporta L’Unione Sarda, aggiungendo che la lista, al momento provvisoria, dovrebbe essere ratificata nel Consiglio Federale della prossima settimana.

La Dinamo, attualmente, ha in essere una collaborazione con il Sant’Orsola, che milita in Serie B. Dovesse essere confermata l’indiscrezione, si tratterebbe della terza società ad avere una formazione tanto in A maschile quanto in A1 femminile: all’ormai storico doppio impegno della Reyer Venezia si è infatti aggiunto, lo scorso anno, quello della Virtus Bologna. Per quanto riguarda invece Campobasso si tratterebbe invece del riconoscimento di stagioni che l’hanno portata a essere tra le più quotate formazioni del girone Sud del campionato cadetto. In particolare, si trovava al comando dell’ultima regular season prima che la pandemia di coronavirus bloccasse tutto.

Nel corso della passata stagione, in A1, la leadership provvisoria era del Famila Schio, che sta mettendo su un mercato molto importante con Giorgia Sottana, Stefanie Dolson, Natasha Cloud tra le principali protagoniste. Anche la Reyer Venezia ha iniziato a rispondere in maniera particolarmente seria, con Francesca Pan tornata alla base dopo gli anni di Georgia Tech.

